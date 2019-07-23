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噁經紀騙宋讚養和女友拍片「指定姿勢和叫聲」　狡辯代保管檔案

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▲李男報到時還一臉輕鬆，沒料到自己會被當庭聲押。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲李湘瑋1人分飾多角，取得宋姓韓籍藝人信任後，騙拍性愛片還要宋男女有出錢「栽培」宋的演藝之路。（圖為資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦假經紀人李湘瑋詐騙韓籍藝人宋讚養案，發現李1人分飾多角，佯裝中環國際娛樂高層，一方面稱可安排出演《侏儸紀公園》續集，一方面威脅「全台封殺」等恩威並濟手法，騙宋的女友借貸32萬元「栽培」宋，還逼宋和女友拍了4部性愛影片給他，被逮後狡辯「宋怕弄丟，所以給我保管」，讓檢察官痛斥李實在惡劣。

▲快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片。（圖／翻攝自YouTube／HimmTV）

▲宋讚養曾自爆受騙經過。（圖為資料照／翻攝自YouTube／HimmTV）

檢方查出，宋讚養是在2017年7月間，因急需金錢與檢出機會，自行在IG徵求在台經紀人，剛好被有雙性戀傾向的李湘瑋發現，只是個普通上班族的李被宋的外型吸引，但又沒有經紀經驗，對自己沒有自信，所以先假冒「GINA YA」，與李聯繫，佯稱認識1名學長，是個頂尖經紀人，也剛好是台韓混血兒。

宋讚養因此透過「GINA YA」聯繫上「學長」，李男就以經紀人身分，在同年8月11日與宋男見面，李為取得信任，不但在聯繫過程中，佯裝正在跟年代電視台高層吃飯，還說說自己認識南陽實業董事長蔡維力，也跟韓國現代公司理事很熟，甚至宣稱自己父親的公司資本10億元。

▲宋讚養被騙專訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲宋讚養受騙後受訪時傷痛不已。（圖為資料照／記者謝婷婷攝）

宋讚養因此誤以為李男的人脈廣且不缺錢，在12月間簽下沒有明定酬庸比例的經紀約，李再假冒是中環國際娛樂公司副總「楊雅琇」，宣稱可以協助宋在台發展事業，也可以對他全台封殺；不過中環將在大陸籌拍青春偶像劇，可安排宋當第2男主角，且有機會參加演出國際大導演史蒂芬史匹柏籌拍的《侏儸紀公園》續集。

宋讚養深信將踏上正確的演藝之路，對「楊雅琇」言聽計從，甚至同意讓李男搬進他在台北市昆明街的租屋處，其實這是李男要接近、監控他一舉一動的手段，但是李男幾次邀約他出門都被拒絕，李男再以「楊雅琇」名義，要求宋男當天馬上去墾丁等景點「外拍」，2人因此到全台環島一圈，還因此遇上當年的花蓮大地震。

▲宋讚養錄下花蓮災情。（圖／翻攝自播吧、宋讚養臉書）

▲宋讚養曾錄下花蓮災情，原來是因為被李湘瑋騙去環島同遊。（圖為資料照／翻攝自播吧、臉書）

2017年12月27日，李男無意間發現宋有個彭姓女友，竟心生忌妒，以有礙演藝發展為由，要求2人分手，30歲之前不能再接觸，後來又說，若要複合，就要拍性愛片，「給公司一個保證」，彭女因為疼愛宋男，不但答應拍了指定姿勢、叫聲的4部性愛片，還為了「栽培」宋男發展演藝事業，向親友借了32萬多元給李男，宋男也另外自拍猥褻照片給李男。

宋讚養直到2018年6月7日，發現IG平台突然推薦新增好友「楊雅琇」，但宋並無「楊雅琇」的相關聯絡方式，一查「楊雅琇」的註冊帳號，驚覺楊就是李假冒，宋男隔天攤牌時，反被李男恐嚇「要讓你身敗名裂」，宋男因此自拍影片，將受騙經過公諸於世，並報警揭發李湘瑋的惡行。

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關鍵字：韓籍藝人,經紀人,假經紀人,李湘瑋,詐欺,性愛片,自拍,猥褻,妨害風化,恐嚇

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