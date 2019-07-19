　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲立委蔡培慧長期關心南投在地長輩，認為長照2.0政策「好看不好用」，要求衛福部提升交通接送服務量能。（圖／記者白珈陽攝）

▲立委蔡培慧長期關心南投在地長輩，認為長照2.0政策「好看不好用」，要求衛福部提升交通接送服務量能。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投長久以來都有長照資源不足的問題，在立委蔡培慧的要求下，衛福部19日正式公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，協助長照資源不足地區民眾使用就醫、接受長照服務或其他生活照顧所需，結合直轄市、縣（市）政府，透過充實交通接送服務開辦所需設備，鼓勵民間單位投入，以提升長照服務資源不足地區交通接送服務量能。

▲在蔡培慧的要求下，衛福部正式公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

▲在蔡培慧的要求下，衛福部正式公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

蔡培慧5月質詢衛福部時，特別提出南投縣65歲以上人口佔17.17%，相較於全國平均14.56%高出3個百分比，老化指數則僅次於嘉義縣，是全國第二老的縣市，平均每6人就有1位65歲以上長者，有相當大的醫療與長照資源需求。


蔡培慧表示，南投縣人口密度僅次台東縣與花蓮縣。由於幅員遼闊，聚落鄰里的距離偏遠，C級巷弄長照站對偏鄉長者來說還是不夠近便，社區巡迴的接送不一定符合大家的需求。交通接駁問題是志工與照顧服務者的沉重負擔，也降低長輩出門參加長照據點的活動意願，長照2.0政策「好看不好用」。

▲立委蔡培慧長期關心南投在地長輩。（圖／記者白珈陽攝）

她強調，衛福部應就偏鄉地區的長照據點近便性、在地交通接駁的困境提出具體解決方案，確實讓偏鄉長輩能方便使用長照資源。她也說，落實「在地老化、樂齡生活」，政府應積極調整地方上資源不足、分配不均的情況。她將持續關心南投醫療、長照的發展，要讓大家方便到長照據點做運動、活動聊天、照顧好長輩、晚輩專心來打拚。

ET快訊
閃電破7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停
韓粉直播「這樣有淹嗎？」　站在一片黃流：這是積水不是淹水

關鍵字：長照,蔡培慧,南投

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

宜蘭縣當選無效國民黨議員林騰煌　內政部停止其職務

男童溜出外婆家在街上閒晃　暖警充當保母…請出Google大神找爸爸

減輕無殼蝸牛及新婚家庭負擔　彰化補貼每月3千元租金

職涯玩很大　台南就業中心助青年快樂學職涯

南市醫社區健康醫學營　小學生認識登革熱防疫

台南市本土登革熱11例　隱性孳生源要小心

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

宜蘭縣當選無效國民黨議員林騰煌　內政部停止其職務

男童溜出外婆家在街上閒晃　暖警充當保母…請出Google大神找爸爸

減輕無殼蝸牛及新婚家庭負擔　彰化補貼每月3千元租金

職涯玩很大　台南就業中心助青年快樂學職涯

南市醫社區健康醫學營　小學生認識登革熱防疫

台南市本土登革熱11例　隱性孳生源要小心

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

吃飯時被喊下樓…她回來一看菜中有白色粉末　32歲男鄰居潛入下藥　

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

浪喵找食物跌進機油回收桶　她不捨原放：才3個月大的孩子

中職／30歲前拼一回！蘇緯達勤練習打回一軍

水樂園悠哉漂流…4歲女童「一秒消失」慘死水底

不滿自己聲音！利菁邁向林志玲的娃娃音　相隔一個月再度動「聲帶手術」

林志成辦「武狀元賽」祭百萬獎金　約戰館長：你若輸了以後不再罵三字經

不斷更新／陳俊秀轟出2分砲　2局桃猿2：0富邦

瓊斯盃／日本末節狂拉尾盤　南韓2分險勝

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

林燕祝：政治黑手介入警政人事

桃市警局高階警官異動　下週一交..

車顧路求助無援　警超給電即救援

騙得贓款50萬元　納悶不久就被..

親戚急需2000美金救命　金額..

青農回鄉種柑橘　堅持無毒栽種

苗警掃黑幫　統促黨幹部落網

捷運行人庇護島復舊工程

颱風遠離浪大　衝浪客被吹哨上岸

南投市大庄路嘉興里將截彎取直　

台南市區淹水一級警戒警消動員災..

更多熱門

相關新聞

偏鄉長照進不去　衛福部祭買車補助

原鄉、偏鄉或離島常面臨民眾出不來、服務進不去的長照困境，為協助資源不足地區民眾就醫與接受長照服務，衛福部公告「交通接送量能提升試辦計畫」，鼓勵運輸業者加入服務行列，最高補助250萬元中型巴士購車津貼，9人座以下小客車，最高也可獲得95萬元補助。

麗寶集團投資43億在埔里獲核准

南投以南5縣市大雨特報　南海低壓接力到

照顧退化家人..卻希望他惡化？

涵碧樓推出星空秘境之旅

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面