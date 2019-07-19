長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

▲立委蔡培慧長期關心南投在地長輩，認為長照2.0政策「好看不好用」，要求衛福部提升交通接送服務量能。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投長久以來都有長照資源不足的問題，在立委蔡培慧的要求下，衛福部19日正式公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，協助長照資源不足地區民眾使用就醫、接受長照服務或其他生活照顧所需，結合直轄市、縣（市）政府，透過充實交通接送服務開辦所需設備，鼓勵民間單位投入，以提升長照服務資源不足地區交通接送服務量能。

▲在蔡培慧的要求下，衛福部正式公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」。（圖／蔡培慧立委辦公室提供）

蔡培慧5月質詢衛福部時，特別提出南投縣65歲以上人口佔17.17%，相較於全國平均14.56%高出3個百分比，老化指數則僅次於嘉義縣，是全國第二老的縣市，平均每6人就有1位65歲以上長者，有相當大的醫療與長照資源需求。



蔡培慧表示，南投縣人口密度僅次台東縣與花蓮縣。由於幅員遼闊，聚落鄰里的距離偏遠，C級巷弄長照站對偏鄉長者來說還是不夠近便，社區巡迴的接送不一定符合大家的需求。交通接駁問題是志工與照顧服務者的沉重負擔，也降低長輩出門參加長照據點的活動意願，長照2.0政策「好看不好用」。

▲立委蔡培慧長期關心南投在地長輩。（圖／記者白珈陽攝）

她強調，衛福部應就偏鄉地區的長照據點近便性、在地交通接駁的困境提出具體解決方案，確實讓偏鄉長輩能方便使用長照資源。她也說，落實「在地老化、樂齡生活」，政府應積極調整地方上資源不足、分配不均的情況。她將持續關心南投醫療、長照的發展，要讓大家方便到長照據點做運動、活動聊天、照顧好長輩、晚輩專心來打拚。