雲門布卡蛙生活律動暖場　林懷民親上台抽獎炒熱氣氛

▲雲門舞集總監林懷民（右4）上台抽獎並與民眾合照。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

雲門舞集「林懷民舞作精選」戶外公演，20日晚上7時30分將於南投縣立體育場正式登場。為替正式演出暖場，19日晚間雲門特別舉辦「布卡蛙生活律動」活動，由卡布蛙與台上老師帶領現場進行互動舞蹈，大小朋友都玩的不亦樂乎。

「變石頭！」、「變成香蕉！」布卡蛙生活律動踩預約報名，受人喜愛的雲門教室布卡蛙，現身「生活律動」健康日，大人帶著小孩聞風而至，共有504組家庭約2000餘人參加。聽著台上老師的口令，與卡布蛙一起做出各式各樣的可愛舞蹈動作，無論大朋友、小朋友臉上都掛著笑容，十分盡興。

▲▼卡布蛙與台上老師帶領現場進行互動舞蹈，大小朋友玩的不亦樂乎。

活動進入尾聲，雲門舞集創辦人林懷民上台抽獎，為活動帶來一波小高潮。獎項包括有頭獎瑞典伊萊克斯吸塵器、二獎空氣清淨機、三獎冰淇淋機及普獎雲門束口袋，非常豐富。而獲獎民眾上台領獎，更能與林懷民一同合照，或許，這合照的機會才是當晚的最大獎項。

▲林懷民親切的與上台領獎的小朋友互動。

▲林懷民與民眾合照。

今年12月31日，72歲的林懷民就要從雲門退休，他將最後一次率領今年獲得英國國家舞蹈獎「最傑出舞團獎」的雲門舞集站上戶外舞台，20日晚上7時30分於南投縣立體育場公演，與南投鄉親面對面，這是一場免費的、公益性、沒有椅子、大家可以隨性席地而坐的表演，民眾可以用愉快的心情欣賞，分享感動。