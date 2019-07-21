影／老員工墜牧草粉碎機…悽慘爛碎亡！檢相驗僅剩「11塊殘屍」可辨部位

▲洪男是牧場內相當資深的老員工，不料20日下午卻失足墜入牧草粉碎機中慘死。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉魚寮村一處牧場20日下午發生離奇死亡意外，年約71歲的洪姓工人在作業時時突然不慎失足、摔墜操作中的牧草粉碎機，當場被機具攪碎成肉醬慘死。嘉義檢方21日會同法醫相驗，確認死者軀幹、肢體離斷創傷，創傷性休克死亡，且洪男屍體支離破碎、難以辨別，事後檢視確認，僅餘約11塊殘屍仍可辨認部位，死狀悽慘異常。

這起死亡事故就發生在20日下午5時許，嘉義消防局接獲民眾報案，指稱魚寮村一處牧場有人跌落大型機具中，待警消趕抵現場後，發現71歲的資深老員工失足摔墜到操作中的牧草粉碎機內，當場被攪成肉醬，屍體支離破碎，衣褲也全被機具攪成一團。

檢察官葉美菁21日會同法醫相驗結果，確認洪男死因為軀幹肢體離斷創傷、創傷性休克而亡，目前尚存仍可辨識的部位僅有顱骨、頭皮、耳朵、2側上肢前臂、右側肱骨、右側股骨、脛骨、兩側腳掌等約11處。家屬獲悉後萬分悲慟，檢方後續也將重回現場勘驗，過失責任歸屬將由相關單位鑑定後釐清。

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▼檢方今會同法醫相驗，洪男僅剩餘11塊殘屍還可辨別部位。（圖／記者翁伊森翻攝）