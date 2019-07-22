免費嚐鮮乳、玩扭蛋機　獸醫打造粉紅夢幻玻璃屋快閃打卡景點

▲鮮乳坊美的概念快閃店只到29號。（圖／鮮乳坊提供）

記者許展溢／台北報導

走進華山文創園區可以發現近來多出一 間充滿粉紅夢幻色彩的玻璃屋，裡面裝的全是獸醫滿滿的夢想。由獸醫師龔建嘉等人創辦的鮮乳坊有感台灣酪農產業發展數十年來，飼養管理參差不齊，衍伸出許多狀況。因此盼藉由「美」的概念快閃店，希望大家在29號前走進這屋子，感受獨特的溫暖故事和了解牧場飼養難題，同時還能免費品嚐鮮乳，帶回小禮物。

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▲鮮乳坊鼓勵大家割捨「外在美」。（圖／記者許展溢攝）

鮮乳坊指出，多年來台灣酪農業歷經乳量過剩大量廢棄，以及藥物殘留疑慮等風波，現階段更面臨醫療人員的嚴重不足與斷層，以及產銷模式僵化，被大廠壟斷市場。在飼養管理參差不齊的狀況下，水準高的酪農無法獲得更高收益，市場上也找不到能夠溯源確保生乳原始品質的單一牧場鮮乳。

▲鮮乳坊美的快閃概念店充滿粉紅夢幻色彩。（圖／記者許展溢攝）

龔建嘉表示，為守護鮮乳品質，重拾消費者對於食品安全信心，同時讓天然的食品擁有更高價值、多元的營養，決定和知名生技大廠合作，打破市面多以加工奶粉為基底的製造法，堅持用純鮮乳發酵製成含有豐富玻尿酸的純鮮乳玻尿酸優格飲。

▲現場遊戲保證夾取並兌換真實商品。（圖／鮮乳坊提供）

鮮乳坊目前和4個牧場合作，包括豐樂、嘉明、幸運兒和許慶良。龔建嘉期待透過「獸醫現場把關」、「嚴選單一牧場」、「無成份調整」、「公平交易」的高優質鮮乳，建立讓動物健康、消費者信任的健全食農生態，讓台灣的酪農產業能永續發展。鮮乳坊也提，觀察發現不少在外縣市打拼的年輕人都會主動幫老家的父母上網訂購鮮乳，宅配回去，就是希望他們喝下的是單一乳源生產。

▲活動現場提供免費品嚐牛奶。（圖／鮮乳坊提供）

活動現場提供免費品嚐牛奶外，也設「美的選物機」，讓民眾透過遊戲過程保證夾取並兌換真實商品。另外，只要在充滿粉色的玻璃屋內外拍下最自信的照片，上傳FB或是IG並加上指定的hashtag，就可獲一枚代幣，到專屬扭蛋機扭出屬於自己的「美的箴言」以及特製小禮品。

鮮乳坊美的形象概念店

地點：華山文創園區中三B館1樓粉紅玻璃屋

時間：即日起至7/29 11:00-21:00

門票：免費入場

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