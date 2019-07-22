1人顧5千頭乳牛！台灣牧場獸醫僅20人　酪農業出現嚴重斷層

▲龔建嘉認為牧場經營者必須改變的是拋開舊思維。（圖／鮮乳坊提供）

記者許展溢／台北報導

不少人對台灣酪農業印象就是工作環境超辛苦，事實上牧場從10幾年前約1200家縮減到剩480家，乳牛頭數卻不減，目前全台約11萬頭，獸醫師僅20人，等於1人要照顧5千頭。鮮乳坊創辦人、獸醫師龔建嘉無奈的說，現階段大環境讓年輕人不願意投入，技術、管理人員面臨嚴重不足，若不正視此問題，想要有專業飼養管理，恐怕得面臨斷層。

龔建嘉點出台灣酪農業最大問題是欠缺「企業思考」，管理思維仍停留在幾十年前飼養主大多是由許多家庭自己養5、6頭的那種狀態，因此當規模愈來愈大，產量提高，牛隻需要做健康觀察、員工要有教育訓練，甚至休假等制度需要完善卻無法與時俱進，變成反正都是自己家在養，很多事認為只要多擔待就好，久了年輕人不想做，相對無法達到「環境永續經營」概念。

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▲▼牛床改變前後。（圖／鮮乳坊提供）

龔建嘉指出，整個大環境愈來愈苛刻，如氣候走向極端，以前夏天頂多31、2度就非常了不起，現在直接38、40度，還有環保排放、原物料上漲等問題，都會直接影響飼養狀況。嚴重的是，當飼養頭數增加，卻沒有足夠的員工和獸醫、營養師照料，全台乳牛頭數目前約11萬頭，獸醫卻僅20人、營養師約10人，等於1人要照顧5000頭。

為讓牛隻更健康、讓酪農產業更健全，龔建嘉認為牧場經營者必須改變的是拋開舊思維外，也要有新一代的年輕人投入，協助牧場建立管理制度、導入專業化的機器和技術人才，目前正積極培育「技術」和「管理」人員，並建立獎勵機制，讓獸醫系學生透過寒暑假實習，畢業後留在牧場。同時進行「食農教育」，傳遞正確觀念給消費者，否則也無法正向鼓勵好的酪農，那就不需要進步，用傳統方式飼養就好，因此末端消費者端改變，才有動能讓生產端的農民，去改變飼養模式。

▲龔建嘉說，目前全台獸醫師僅20人，等於1人要照顧5千頭乳牛。（圖／鮮乳坊提供）

龔建嘉說，過往飼養方式土法煉鋼，牛隻發生什麼事如不舒服等，可能都要到很後期才知道，但有系統化較容易訂定牧場經營、健康指標，除降低疾病發生比例，同時還能提高育成率。以鮮乳坊目前合作的4家牧場來看，都有農業企業轉型思維，如系統化、監控設備現代化，裝設牛隻感測裝置，戴在牛耳朵、脖子等部位，透過監測每隻牛生活移動步數、體溫等資料狀況，結合後台管理系統分析，才能了解牧場、牛隻真正問題，接著再去改善每一個環節，徹底改變酪農業生態。

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