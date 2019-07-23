一拳打死8旬老翁！還胡扯老翁持傘打他　判5年定讞

▲桃園男子謊稱被老翁雨傘打到，對老翁揮拳，最高法院依傷害致死罪判刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園林姓男子騎機車行經桃園市市區道路時，正值一名8旬老翁走出，持傘上下揮動。騎士以為老翁挑釁，竟掉頭質問老翁，當面痛擊老翁一拳，老翁因閃躲而後腦撞地，送醫不治。男子被捕後，還謊稱老翁持雨傘打他，但檢方調閱監視器畫面後，發現老翁的雨傘根本沒揮到他，戳破他的謊言。最高法院審理後，23日依照「傷害致死罪」，判刑5年定讞。

判決指出，本案發生於2016年1月3日傍晚，林姓男子騎車經過桃園市桃園區博愛路路往三民路方向時，顏姓老翁從路邊走出、朝馬路揮雨傘。林男機車騎過數十公尺後，忽然掉頭，並停車與老翁口角。林男不顧老翁年邁，竟朝老翁的顏面揮出左拳。老翁為了閃躲，上身向後仰倒，結果頭部因而重重撞擊地面，陷入昏迷。路人緊急報警，但老翁送醫後因顱內出血、中樞神經性休克，再也沒醒來過。靠呼吸器撐了9個月後，不治身亡。

警方找上林男，林男否認犯罪。他在警詢時供稱，當時因老翁雨傘打到他，他才回頭找老翁理論，順手推了老翁一下，老翁就跌倒了。之後檢方偵訊時，他又改口供，說騎車騎到一半不知道被什麼東西打到，回頭一看才看見老翁持雨傘，懷疑是老翁持傘打他，正想找老翁理論，老翁又持傘打他的安全帽，他正要騎車離開時，老翁就自己倒下昏迷了。檢方不採信，根據監視器畫面，發現老翁的雨傘根本沒揮到他，戳破林男謊言，並以「傷害致死罪」提起公訴。

一審法院審理後，發現林男多次翻供，因此合議庭勘驗光碟後，也是認定老翁雨傘並未打到林男，林男說謊，依照「傷害致死罪」判刑5年。案經上訴，高等法院二審時，林男還是說老翁雨傘打到他，也說自己沒有出手打老翁。但二審法院也是根據監視器畫面，維持一審認定。

而高院在量刑理由中指出，考量林男僅因行車細故，未能妥為控制情緒，率爾出手傷害年邁老翁，並導致老翁死亡之結果，犯罪所生之危害實屬重大，且迄今未能與被害人家屬達成和解，求得寬諒，因此仍判刑5年。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。

