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快儲水！中市大里太平霧峰3區24日起停水1天　5萬戶受影響

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▲台中市大里等地區明起停水。（圖／台水公司提供）

▲台中市因進行管線遷移工程，大里等地明天起停水。（圖／台水公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司為了配合台中市政府雨水下水道工程，24日上午9點至25日上午8點，進行管線遷移，造成大里、太平和霧峰等部份地區停水，停水用戶數8千3百戶、水壓降低用戶數4萬3千戶，合計影響戶數5萬1千3百戶，時間達23小時，請民眾事先儲水備用。

台水公司第四區配合台中市政府水利局，在太平區中和街及東村路口的雨水下水道工程，辦理該路口管徑7百公釐管線遷移工程，降深4.4公尺，以利雨水下水道設置，部份地區必須停水或降壓。

停水區域，包括太平區東平里、東和里(部分)、聖和里(部分)、頭汴里(部分)、東汴里(部分)、福隆里(部分)、興隆里(部分)、光隆里(部分)、永隆里(部分)、成功里(部分)；大里區健民里(部分)。

降壓區域，包括太平區德隆里、中興里、永平里、成功里(部分)、建國里、中平里、中政里、平安里、太平里、永成里、長億里、光隆里(部分)、永隆里(部分)；大里區新仁里、立仁里、立德里、仁化里、仁德里、健民里(部分)、金城里、瑞城里、塗城里。霧峰區:桐林里、吉峰里；霧峰區:桐林里、吉峰里。

水公司在3行政區設置24個供水站，民眾可打免付費專線1910詢問，或是打台中給水廠：04-22442469，大里服務所：04-24821831，霧峰營運所：04-23393138。

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關鍵字：水公司,停水

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