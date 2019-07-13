▲台水六區處李丁來處長（左三）率新市所同仁參加左鎮芒果節，左鎮區李燿州區長（右二）表示歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

現在進入芒果盛產的季節，台南市農業局推動的「2019台南國際芒果節」活動總共舉辦7場活動，最後一場於7月13日在左鎮區光榮休閒園區展開，水公司參加台南國際芒果節，擺攤宣導多元繳費便利服務。

因適逢暑假，眾多家長們帶著小朋友到現場同歡，主辦單位規劃各式各樣以芒果為主題的活動，有芒果椪餅DIY、地方特色品嚐、芒果農園體會活動等，讓大小朋友都能玩得盡興。

此次活動讓寧靜的左鎮小山區人聲鼎沸，台水六區處新市服務所也獲邀一起來逗鬧熱，到場宣導水費多元繳費及電子帳單等活動，現場有家長更藉此活動實施機會教育，牽著小朋友前來申辦電子帳單，共同響應環保。

台水六區處新市所陳振固主任表示，用戶申辦電子帳單，除了節能減碳，還可獲得3元回饋直接於帳單扣除，除此之外，水公司積極推動多元化繳費管道等便利服務，手機掃描水費帳單上面的QR Code，就可直接用信用卡線上繳費，也可以下載街口支付、Pi拍錢包、LINE Pay一卡通及台灣Pay等APP繳費，綁定水號後，每期還會推播繳費通知，即使沒有帳單也不會漏繳水費。

左鎮區公所李燿州區長表示，非常歡迎水公司前來共襄盛舉，也感謝台水六區處近年來積極推動左鎮區的草山里、澄山里、二寮里等地區的無自來水地區延管工程。另外為降低自來水管線漏水機率，台水六區處也已在左鎮區中正里、左鎮里、岡林里、二寮里等施作管線汰換工程，對當地的供水穩定都有相當大的助益。台水六區處李丁來處長則表示，無論在平地或山區，水公司都以確保穩定供水為使命，期望讓各地民眾都能共同享有便利、乾淨、安全的自來水可用。