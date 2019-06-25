緊急停水！台中25日下午2點起「停水23hrs」　影響16萬3千戶

▲台中25日下午2點起停水23小時，合計影響戶數16萬3千戶。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

緊急停水！因台水鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區25日下午2點起停水23小時，預計到26日下午1點止才會恢復，停水戶數達10萬3千戶、水壓降低戶數6萬戶，合計影響戶數16萬3千戶。台灣自來水公司表示，停水期間請用戶留意並儲水備用，已設置臨時供水站，位置可到查詢台水官網查詢。造成用水不便也請民眾見諒。

台水第四區管理處表示，因鯉魚潭給水廠位於三義鄉苗52線的口徑2600釐米原水管線漏水，25日下午2時起至26日下午1時止停水，影響供水時間共23小時，除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響正常供水。停水區域復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區的供水將會延後數小時。

請繼續往下閱讀...

▲台中停水影響地區。（圖／台水公司提供）



停水及水壓降低區域範圍如下：



停水區域：

(1)神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里、北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里

(2)潭子區：大富里

(3)豐原區：東湳里、西湳里

(4)大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里

(5)北屯區：水湳里、仁愛里、大德里、忠平里、陳平里、后庄里、同榮里(部分)、仁和里、松竹里、平陽里、平和里、新平里

(6)西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里(部分)、廣福里、港尾里、西墩里、惠來里、西安里、至善里、上石里、西平里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上安里、上德里、大河里、何仁里(部分)、何安里(部分)、大鵬里、大石里、大福里

(7)南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、新生里

(8)烏日區：學田里、三和里、榮泉里

(9)沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里、犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里、鹿峰里、 鹿寮里

(10)龍井區：龍泉里

(11)梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、福德里、大庄里、大村里、草湳里

(12)大甲區：日南地區(高地區)

水壓降低區域：

(1)西屯區：何仁里(部分)、何安里(部分)、何厝里、何德里、何明里、何福里、何源里

(2)西區：忠誠里

(3)北區：明德里、賴厝里、賴福里、頂厝里、梅川里、賴明里、明新里、長青里、立人里、賴旺里、賴興里

(4)北屯區：平德里

(5)清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、 橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、 高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里

(6)沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里

(7)梧棲區：興農里、永安里、永寧里

(8)台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）

(9)龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里