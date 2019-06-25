　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

緊急停水！台中25日下午2點起「停水23hrs」　影響16萬3千戶

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台中停水。（圖／台中市政府提供）

▲台中25日下午2點起停水23小時，合計影響戶數16萬3千戶。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

緊急停水！因台水鯉魚潭給水廠原水管線漏水，台中市部分地區25日下午2點起停水23小時，預計到26日下午1點止才會恢復，停水戶數達10萬3千戶、水壓降低戶數6萬戶，合計影響戶數16萬3千戶。台灣自來水公司表示，停水期間請用戶留意並儲水備用，已設置臨時供水站，位置可到查詢台水官網查詢。造成用水不便也請民眾見諒。

台水第四區管理處表示，因鯉魚潭給水廠位於三義鄉苗52線的口徑2600釐米原水管線漏水，25日下午2時起至26日下午1時止停水，影響供水時間共23小時，除停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響正常供水。停水區域復水後，管線末端、大樓及地勢較高地區的供水將會延後數小時。

請繼續往下閱讀...

▲台中停水影響地區。（圖／台水公司提供）

▲台中停水影響地區。（圖／台水公司提供）

停水及水壓降低區域範圍如下：

停水區域：
(1)神岡區：溪洲里、神洲里、社口里、社南里、岸裡里、三角里、山皮里、北庄里、神岡里、庄前里、庄後里、豐洲里
(2)潭子區：大富里
(3)豐原區：東湳里、西湳里
(4)大雅區：大雅里、上楓里、大楓里、雅楓里、員林里、橫山里、三和里、西寶里、二和里、上雅里、文雅里、四德里、秀山里、六寶里、忠義里
(5)北屯區：水湳里、仁愛里、大德里、忠平里、陳平里、后庄里、同榮里(部分)、仁和里、松竹里、平陽里、平和里、新平里
(6)西屯區：協和里、福恩里、福中里、福和里、福安里、福雅里、福林里、福聯里、福瑞里、永安里、林厝里、龍潭里、潮洋里(部分)、廣福里、港尾里、西墩里、惠來里、西安里、至善里、上石里、西平里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上安里、上德里、大河里、何仁里(部分)、何安里(部分)、大鵬里、大石里、大福里
(7)南屯區：春社里、文山里、寶山里、春安里、黎明里、三義里、三和里、新生里
(8)烏日區：學田里、三和里、榮泉里
(9)沙鹿區：三鹿里、埔子里、六路里、晉江里、福興里、南勢里、北勢里、犁分里、竹林里、鹿寮里、洛泉里(高地區)、居仁里、鹿峰里、 鹿寮里
(10)龍井區：龍泉里
(11)梧棲區：頂寮里、下寮里、中正里、中和里、文化里、安仁里、南簡里、福德里、大庄里、大村里、草湳里
(12)大甲區：日南地區(高地區)

水壓降低區域：
 (1)西屯區：何仁里(部分)、何安里(部分)、何厝里、何德里、何明里、何福里、何源里
(2)西區：忠誠里
(3)北區：明德里、賴厝里、賴福里、頂厝里、梅川里、賴明里、明新里、長青里、立人里、賴旺里、賴興里
(4)北屯區：平德里
(5)清水區：鰲峰里、靈泉里、清水里、文昌里、南寧里、中興里、南社里、 橋頭里、田寮里、下湳里、裕嘉里、西寧里、北寧里、臨江里、海濱里、武鹿里、秀水里、中社里、康榔里、西社里、高西里、 高北里、高南里、高東里、高美里、國姓里、菁埔里、頂湳里
(6)沙鹿區：西勢里、清泉里、公明里
(7)梧棲區：興農里、永安里、永寧里
(8)台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區（臨海路以西）
(9)龍井區：忠和里、三德里、龍津里、龍東里、龍西里、田中里、福田里、麗水里

ET快訊
直播／國民黨總統初選政見會登場！5人激戰憲政、外交、兩岸、國
新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光
18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事目睹嚇傻「只剩一雙腳在外」

關鍵字：台中,停水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命

新北邀學童當「網紅直播主」　推薦好書分享閱讀心得

年噴15萬！新手爸PO私幼帳單…心淌血　網曝「很便宜了」：上國小才可怕

空服員媽媽帶幼子罷工　暴雨中呼口號：團結、戰鬥、一定成功

金山自造教育及科技中心落成　改造「鷗翼貨車」巡迴偏鄉14校

新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光...網嚇壞：太會存

東興國中團隊新加坡參賽　「全程英文解說答辯」狠摘第三名

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

《WWW》敢劈腿先賞一巴掌　李多熙「絕對不能惹的女人」

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

梅雨季尾聲「午後大雷雨」登場　氣象局曝熱區：周末前防較大雨勢

鞋子噴防水噴霧吸入…OL「內臟上膜」逐漸缺氧20分鐘險死

《公視台語台》14頻道7月開播！極短時間籌備、帶著「復振母語」使命

新北邀學童當「網紅直播主」　推薦好書分享閱讀心得

年噴15萬！新手爸PO私幼帳單…心淌血　網曝「很便宜了」：上國小才可怕

空服員媽媽帶幼子罷工　暴雨中呼口號：團結、戰鬥、一定成功

金山自造教育及科技中心落成　改造「鷗翼貨車」巡迴偏鄉14校

新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光...網嚇壞：太會存

東興國中團隊新加坡參賽　「全程英文解說答辯」狠摘第三名

果然匯新北綠竹筍祭開跑　品嚐當季新鮮甘甜好滋味

英國嚴重鼠患女王都被嚇到　倫敦陷老鼠大軍出現變異種

政見會／吳敦義：產生最強候選人！撥亂反正　贏得勝選

不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　4局中信4：2富邦

男童從欄杆縫「頭下腳上」摔落　母飛撲抓住一條腿救回

【英語多益通】42萬粉絲、20萬會員　希平方創辦人如何辦到？

張歆藝「產後4個月還沒瘦」被群嘲！　照片曝光…無奈曝辛酸：尊重哺乳媽媽

2020春夏男裝／LOEWE大象手機殼爆可愛　穿上罩袍、帶著它去流浪

《美日安保條約》將終止？日政府：川普已證實不會退出

罷工衝擊長榮航營運　最新公告營收損失已突破10億大關

生活熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　..

長榮總座淚招募200人！交通部..

長榮：超過70名空服員表達想回..

長榮證實40人停止罷工！工會拒..

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該..

7/1新制上路！「8重大措施」..

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長..

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

再下2天梅雨結束　「3號颱是否..

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很..

罷工100小時！工會放軟連三退

33K男年存35萬　超刻苦生活..

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回..

更多熱門

相關新聞

闖紅燈嗆人轉頭驚見警　男秒道歉

台中第一廣場前23日傍晚5點多，有3名行人闖紅燈，被經過機車騎士長按喇叭，其中1人不滿被叭大聲回嗆「叭X小」，更指著騎士叫罵，未料當時有一群員警正好步行巡邏此處，警也斥責「自己違規還這樣」，男子態度瞬間軟化，馬上向警察三度道歉；警也指出，行人違規闖紅燈，可依照《道交條例》處300元罰鍰。

虐童案包圍保母家　直播主道歉了

8旬翁走失3天　「神岡走到大坑」

女童母出面謝網友相挺：希望大家冷靜

客拿400元麵包沒付錢　老闆娘等2小時結局曝

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

女學生獎狀背後藏機關做好做滿

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

7/1新制上路！「8重大措施」一次看懂

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

新學生運動！韓國瑜1天連被3嗆

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

浩子合體「阿翔」上工！

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面