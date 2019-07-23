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走進廣西／她西進教政治學　學生追問：為何台灣不認祖國大陸

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▲▼廣西師範大學政治系講師王孟筠。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西師範大學政治系講師王孟筠。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

廣西師範大學政治系講師王孟筠是當地第一位納入編制的台籍教師，她21日接受媒體採訪時提到，自己授課時曾被問過敏感問題，像是「為何台灣年輕人不認為祖國是大陸？ 」她則以「兩岸分隔」的年份解讀，化解學生疑慮。

來自台南的王孟筠今年36歲，原本是東海大學政治系博士，2017年學校畢業後便到廣西師範大學政治與公共管理學院擔任講師。「廣西80條措施」讓王孟筠成為廣西師大正式編制的教師，她還因為積極行銷惠台政策，獲選廣西婦女榮譽稱號「三八紅旗手」。
 
王孟筠在「2019海峽兩岸記者廣西行」活動上分享西進任教的經驗，現場媒體問到，學生會不會關注台港政治議題或提出其它尖銳問題時，王孟筠回應，自己任教的廣西師大，學生畢業後也都準備當老師，所以對老師很尊敬，「會討論但不會提問尖銳」。

她舉例，自己遇過最尖銳的問題是「兩岸從1949年分開來好像沒有很久，為何台灣年輕人不認為祖國是大陸？ 」針對此問題，王孟筠選擇以兩岸分隔的認知上來回答。

王孟筠認為，兩岸分隔應該要從1895年馬關條約以後開始算，「因為日據時代50年，台灣對大陸很多資訊是中斷的，之後1945年回歸，只有和大陸幾年交集，1949年又分開，特別是1949年來台老兵逐漸凋零後，隔了好幾代，所以台灣的年輕人對大陸真的不熟悉、也沒來過。」

她強調，「這是時間推移，不是天然獨的問題」，班上學生普遍能接受這樣的看法，而不提「祖國大陸」，只是兩岸習慣用語不同而已，並不代表台灣學生想要對立的意思。

▲▼廣西台青。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西創業、就業台青。（圖／記者曾俊豪攝）

至於在大陸任教的生活，王孟荺表示，大陸的高校（台稱：大學）沒有助理教授的職位，所以剛拿博士的年輕學者擔任教師都從講師做起，自己的月薪折合新台幣一個月約5萬多元，雖然起薪不比在台灣的任教的起薪高，但一週只有一堂課，課餘時間可以做研究、提論文，有機會開擴國際視野，加上校方提供住宿，「相對台灣的教學環境來說，在大陸教書很划得來。 」

她強調，外界總以為台灣教師到大陸教書必須事先審查，但其實大陸的學風已經十分開放，自己授課這麼久都沒什麼問題，校方不會事先審查授課內容或對她約法三章，「因為學校有規定政治學的教材，並要求老師在開學第一週列出教學進度、教學大綱全，即便是大陸的老師，也是要先備課」

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