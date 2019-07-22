投資「法拍」不需委託代辦　執行官免費線上教授訣竅

▲彰化執行分屬執行官將以查封的BMW重機免費法拍授課。（圖／法務部彰化行政執行署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署為提供民眾更好投資理財管道，將於8月13日在彰化分署（彰化市中山路2段349號）推出免費法拍「投標流程教學專案」課程，並自即日起至8月7日止受理民眾報名，有意學習投資法拍者，請儘速至該分署網站報名，名額僅限40人額滿為止。

本次教學將由具備拍賣相關專業知識及實務經驗之執行官及金融界專業人員講授法拍基本知識及融資實務課程，為讓整個教學更生動，將在當日下午2點當場利用彰化分署日前查封的BMW重機（型號為R1150R）進行動產模擬教學，首度規畫課程有「不動產拍賣程序」、「融資實務」、「動產、不動產拍賣程序模擬」等，彰化分署會在安排法拍親善大使即時解答參與民眾的疑問。

▲彰化法拍會場。

彰化行政執行署主任執行官胡天賜指出，彰化分署每月舉行兩次不動產拍賣，不少民眾委託法拍公司、代書投標，須被收取代標費，也讓參與的人卻步，時常看見長期投資法拍的老面孔投標，也使得拍賣競爭價格無法提高，也讓一般民眾因為不清楚法拍程序，望門卻步，喪失良機。

行政執行署有鑑於此，請各分署統一舉辦讓有意投資民眾可以藉由「投標流程教學專案」，進一步瞭解法拍常識，提高法拍買氣，以創造義務人、政府及投資民眾三贏局面。

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