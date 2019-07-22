BMW廟口對決現場曝！M4直撞甩尾M3　2車「爆炸式」噴飛千萬瞬成廢鐵

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉40米寬的濱二路21日凌晨2時許，約20輛高級車在濱二路競速飆車與迴轉，其中一輛白色BMW M3敞篷車在迴轉時與黑色直行BMW M4直接撞上，不僅被撞飛，連輪胎也分離，造成3人受傷，其中1人傷勢較為嚴重，有顱內出血緊急開刀，目前昏迷指數6，雙方駕駛酒測值為零，警方正在釐清肇事責任與事發原因。

▲白色BMW M3敞篷車與黑色直行BMW M4直接撞上。（圖／民眾提供，以下同）

▲BMW M3與M4，兩車車牌遺落在車禍現場。

彰化和美警分局指出，這起意外發生在21日凌晨2時34分許，白色BMW敞篷車準備要迴轉，與黑色直行BMW車撞上，造成兩車3人送醫，還撞飛石獅子，兩車駕駛酒測值為零，至於是否有競速情形，還需調閱監器，釐清事故真相。

▲彰化伸港鄉濱二路21日深夜BMW M3敞篷車與跑車M4對撞，石獅子剎時粉碎。

附近居民表示，濱二路於21日凌晨約有20輛進口車競速飆車，吵得他都無法入睡，後來就聽到在宮廟前發生「碰碰」的撞擊聲音，早上起床一看石獅子竟被撞壞，現場只留下2片車牌。

▲BMW M4幾乎成為一堆廢鐵，輪胎散落在一旁。

彰化伸港濱二路為40米大道，平日車流量不多，幾年來已經成為最愛飆車的地點，對此，第五組組長吳銘添指出，目前正值暑假期間，在線西及伸港鄉都有加強監視器測速照相，而這起意外事故發生在濱二路也是工業區外圍，車禍肇事原因還在調查，不過以目前路口監視器畫面顯示，就是兩車發生相撞事故，是否有違規競駛飆車，也將再調閱更多路口畫面釐清真相。

▲BMW M3敞篷車車身幾乎解體。

而濱二路目前只有在22時至凌晨2時加強臨檢巡邏，為了防範競速飆車族，未來和美警方除了加派警力徹夜不定時加強巡邏外，更要加強監測，以防再有車禍事故發生。

▲被撞的石獅子上午才用水泥再重新粉刷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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