溪頭加油站成避暑露營區　警：若沒「炊煮泡茶」無法罰只能勸離

▲中油溪頭加油站由於晚間6時後不營業，近日有民眾檢舉加油站成為露營車的免費停車場。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

夏日炎炎，許多民眾喜歡開露營車帶一家大小上山避暑，而近期在南投中油溪頭加油站，傳出有遊客趁著加油站入夜打烊，將露營車停放進站內，當做泡茶、炊煮食物的據點。對此，竹山分局溪頭派出所表示，獲報民眾檢舉當晚，並無發現有此情事，一旦發現民眾現場有「炊煮」行為，將依公共危險罪送辦。

位於南投縣鹿谷鄉的溪頭，向來是深受民眾喜愛的旅遊景點，尤其在夏天氣溫一般較山下低6至8度，更成為許多人心中的避暑勝地，但近期卻傳出有遊客利用溪頭加油站晚間6時打烊過後，竟將露營車開進站內停放，甚至還光明正大的開始泡起茶來、進行食物炊煮，絲毫不將加油站內的「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語放在眼裡。

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台大實驗林表示，溪頭園區內本就有露營區的設置，露營帳台及露營車停車費分別都是600元，但遊客常為了省下這600元，乾脆就在小客車停車場或是路邊自備桌椅露天休閒泡起茶來，很難加以管制。

竹山分局表示，經查這宗民眾檢舉案，當晚並未有炊煮的情形，否則將依公共危險罪送辦。而對於民眾車輛在非營業時間停放在加油站，確有此事，但警方目前很難依道路交通管理條例進行開單或處罰，處於模糊地帶，要看中油方願不願意對此停放車輛情形進行管制。

南投縣警察局指出，依加油站設置管理規則、石油管理法，在加油站內違規炊煮、吸菸，除可處10至50萬元行政罰金外，也可依刑法公共危險罪嫌究責，處1年以下有期徒刑、拘役或罰金，請民眾勿以身試法。

不過，據民眾私下透露，中油溪頭加油站內都設有監視器，而近幾個月來，監視器並沒有拍攝到有遊客在加油站內炊煮、泡茶，甚至是傳得沸沸揚揚的烤肉等用火情事發生，且派出所僅隔加油站800公尺遠，因加油站屬危險場所，每天都會定時定點巡邏，若真有遊客在站內烤肉、炊煮，早就被警方勸說、逮捕了。

民眾也說，其實多數會停靠加油站的，多半想方便上個廁所、順便下車走動歇息一會，但可能是沿途有看到有露營車在路邊開篷泡茶、烹煮食物，又看到加油站內也有露營車停放，才會兩者聯想在一起。

溪頭派出所則表示，將會加強警力夜間巡邏，若發現有進入停放的露營車或民眾車輛，會配合加油站進行勸離，加油站方也已同意配合。

▲中油溪頭加油站打烊後竟成為遭遊客擅闖成為露營區。