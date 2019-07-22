台中加油站離奇盜刷！女刷卡竟無辜被告　中信銀回應了

記者柯沛辰、李忠憲／台中報導

台中一名羅小姐日前到中油直營加油站刷卡加油，不料5天後竟收到警方通知，指她已變成詐欺被告，有盜刷信用卡嫌疑。警方調查，當天羅小姐將卡交給加油站員工，與上一位來加油的張先生相隔10多分鐘，但付款時竟刷到張先生的卡，推測可能是刷卡機出錯。但目前張先生為了保障權益，率先對羅女提告，而中信銀也作出回應。

台中二警分局6月14日接獲報案稱，中油直營進化路加油站有消費糾紛，隨即立刻派員前往了解。原來，一名羅小姐到加油站消費加油，在車上將信用卡交給加油員刷卡，加完油就離開。沒想到前一位刷卡加油的張先生，明明已離開加油站10多分鐘，竟又收到在該加油站加油消費的簡訊通知，立刻返回加油站詢問。

▲中油直營進化路站。（圖／翻攝自GoogleMaps）

警方詢問張先生、羅小姐及負責刷卡的加油員後，又請益刷卡機所屬的中信銀，發現刷卡機必須過卡才能刷，但2位當事人在刷卡消費後都已將卡片帶走，人為操作導致機率低，推測是刷卡機出錯。

事後，中信銀將該筆刷卡金列為爭議款項，退刷給張先生，但張先生為保權益，仍先提告羅女，所以警方依規定受理、製作筆錄，將羅女依偽造文書罪嫌函送偵辦，讓羅小姐很無奈。

根據《自由時報》報導，中信銀表示，目前該筆消費已列為爭議款項，客戶只需要各自負擔原先加油的款項，不會有多的支付款項，後續已聯繫事發加油站及設備廠商，將釐清原因並改善，但中信每個月有3000萬筆刷卡數，還是頭一次遇到這種狀況。

目前全案已交由檢調釐清。

▲羅姓女子刷卡加油，竟刷到上一位顧客的卡。對此，加油站也表示不解。（圖／達志／示意圖）