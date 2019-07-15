露營聖地南澳農場　8/1起1露營位收500元

▲露營聖地的南澳農場，8/1起每一露營位收500元。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭露營聖地之一的南澳農場，8/1起1露營位（以1台露營車/1炊事帳為限）開台收500元，宜蘭縣政府表示，收取場地使用費，是提昇遊客愛護環境之觀念，增進風景遊憩區品質。

南澳農場位於蘭陽平原的最南端，行政區域屬蘇澳鎮朝陽里，蘇花公路與北迴鐵路均可通達交通便利，加上現今蘇花改的東澳段已通車，縮短蘇澳至南澳的車程距離，行車道路也更為安全穩定。

加上，近年來國內露營風氣盛行，園區周邊山林、溪流、海岸等自然景觀資源豐富，適合從事定點、生態旅遊露營、團康及親子活動。

宜蘭縣政府表示，基於使用者付費原則，依據宜縣風景遊憩區經營管理自治條例第11條，公告南澳農場自8月1日正式對外收取露營營位費用。

收費標準為每日上午9時至下午5時，每一個露營營位新台幣500元整，每一個露營單位（以1台露營車/1炊事帳為限），搭設面積尺寸是8米乘8米，可搭設1頂6人帳篷大小和停放1台小客車，藉此收取場地使用費，提昇遊客愛護環境之觀念，增進風景遊憩區品質。

相關收費公，民眾可利用宜縣府全球資訊網及宜蘭勁好玩臉書粉絲頁參閱收費公告，若有收費問題可電洽宜縣府遊憩管理科辦公室（電話：03-9505544）洽詢。

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