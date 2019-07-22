偷渡尋失聯愛女　「無名屍」比對相符...抱骨灰罈哭斷腸

▲謝母(右)與謝弟(左)，最後只找到謝女的一罈骨灰，他們將骨灰罈帶回越南落葉歸根。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一位越南籍阮女，為了尋找嫁來台灣卻以失蹤3年的女兒，拿出房子抵押借錢偷渡來台，只因苦尋不著，最後只好向海巡署自首，並在海巡署的幫助下才在海巡署無名屍資料庫找到女兒。死者的骨骸在弟弟的陪同下先返回越南，阮女則因偷渡，繼續留在台灣面對審判，阮女的悲慘遭遇，也讓法官興起憐憫之心，認為她其情可憫，判免刑也不用罰錢。

越南籍27歲的謝姓女子嫁來台灣7年，婚後與丈夫住在台北，兩人共同撫養1女，丈夫婚後經常要求妻子賺錢給他花用，謝女為滿足丈夫需求，曾請越南娘家「贊助」生活費10餘萬元。3年前謝女開始失去聯繫，原本與她密切聯絡的媽媽再也沒有接到她的電話，丈夫更將她通報為失蹤人口。

謝女的母親阮女在越南非常思念女兒，由於阮女過去曾來台灣幫女兒做月子，因捨不得女兒遠嫁他鄉，一個人在異地沒人照顧，所以因逾期居留而被遣返回越南、3年內不得申請來台。阮女迫切想見到女兒，擔心女兒不測，只好鋌而走險，她拿出越南房子貸款，花了近21萬元獲得偷渡機會，阮女2017年底先到中國福建後，2018年元月初再搭漁船偷渡來台灣，與在台灣念書的兒子會合，母子倆人共同尋找失蹤3年的女兒。

▲謝女失聯3年，謝母心急如焚，最後只好將房產抵押，偷渡來台尋找女兒。（圖／記者陳凱力翻攝）

阮女與子2人怎麼找都沒有線索，女兒就像人間蒸發一樣，沒半點影子，生要見人、死要見屍，最後找了一年仍沒辦法，阮女只好豁出去向花蓮海巡隊自首，希望經由公部門找到女兒，她透過翻譯邊哭邊說「幫我找到女兒，這是我來台灣的希望」，請求海巡署協助完成她的心願，她說，「就算女兒真的死了，也不希望死得不明不白」。由於阮女是偷渡客，海巡署也依規定先將她移送新竹收容所暫時收容。

花蓮海巡隊花了2個月的時間，發現3年前於淡水河畔曾有具無名屍，因遲遲未有人認領而被火化，經蘆洲分局警方聯繫，比對DNA後，確認該具無名屍就是阮的女兒謝女。海巡隊告知阮女時，她當場痛哭失聲，在場的人員也都覺得非常心酸，阮女還要求在台念書的兒子，幫姐姐將骨灰帶回越南故鄉。

由於謝女家境清苦，弟弟也沒有多餘的錢回越南，花蓮海巡隊員為了幫助一家人團聚，還熱心集資3萬5千元幫他買機票，2019年3月初謝女的骨灰終於在弟弟的陪同回到家鄉，落葉歸根。

阮女因偷渡案遭法辦，因此案仍在新竹地院法官審理，她被收容在新竹收容所，無法與兒子、女兒一起返家。她也向法官坦承，女兒失蹤3年，為了找女兒，才不惜偷渡來台，雖然最後找到的是一壇骨灰，但她不後悔。

法官認為，阮女非法偷渡來台，造成潛在社會治安問題，應予責難，但念及她自首，在台也沒犯罪，考量她曾逾期居留，導致無法以合法管道進入台灣，只因為了找失蹤3年的女兒，才會偷渡，惡性不高，而犯未經許可入國罪是3年以下有期徒，只是情輕法重，雖依法減刑仍嫌過重，因此認定她確有憫怒之處，因此宣判免刑。