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顏寬恒服務處交付贖金？　海線角頭「藍波」擄人勒贖2000萬被起訴

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▲▼國民黨立委顏寬恒。（圖／本報資料照）。原為記者賴映秀攝

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／資料照）

地方中心／台中報導

綽號「藍波」的海線陳姓角頭涉嫌召集司、蔡等小弟持槍擄走蔡男，勒索2千萬元得逞，其中500萬在立委顏寬恒服務處廚房交付、1000萬在前立委顏清標別墅前交付。台中地檢署偵查終結，5日依擄人勒贖等罪起訴陳姓角頭等10人。

起訴書指出，陳姓角頭因涉及槍擊案，於2010年以70萬元的代價，欲要搭乘漁船潛逃到大陸，之後又於2015年以50萬元搭漁船偷渡入境，返回台中市沙鹿區藏匿。沒想到竟覬覦蔡姓商人事業有成，2018年5月4日便夥同司、蔡等小弟持槍壓制蔡男，載往中興路土地公廟，並利用先前對方曾應允會在經濟上給予幫助威脅支付贖金。

陳姓角頭原本開口要5000萬贖金，經協商結果後降至3000萬元，並談妥由中間人張男取贖款，才釋放蔡姓商人。

其中2018年5月15日，蔡姓商人在台中市文心路麥當勞門口，交付500萬贖金；2018年5月25日又在台中市果菜市場門口，將裝有現金500萬元的行李袋，放進中間人張男的車內。同月26日張男透過顏清山（顏清標的弟弟）與綽號「鵝肉民」的陳姓男子聯繫，在顏寬恆立法委員服務處內將贖款交給對方。

最後是2018年12月25日，蔡姓商人把裝有1000萬元的袋子放在張姓中間人的車內，交與在前立委顏清標別墅對面的自強路巷口等候的王姓共犯。

檢方偵查終結，依涉犯擄人勒贖罪、隱蔽犯人罪、槍砲條例、國安法（偷渡出入境）等罪，起訴陳姓角頭等10人。

對於立委顏寬恆服務處交付贖金一事，顏寬恆辦公室表示，「委員真的不知情，今天陸續接到媒體記者詢問才知道此事，不清楚案情也無法回應。」

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關鍵字：顏寬恒,藍波,贖金

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