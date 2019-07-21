台南法官釣魚竟虛報加班　法界：不符期待、應卸下法袍

▲法官浮報加班去釣魚！法界批評應卸下法袍。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台南地院一名男法官遭檢舉時常溜班去釣魚、種花，政風單位蒐證後，移請司法院審議，司法院人事審議委員會也決定近期內開會懲處。法界人士認為，若這名法官是「常態性犯錯」，已不符合民眾對法官的期待，德不配位，應卸下法袍。

司法院證實，本案乃台南地院報請司法院處理，由於司法院人審會目前仍未開會討論本案，故不揭露該法官違紀狀況，將待人審會開會決議後，再行公布本案。

據了解，該法官上班時間常常不見蹤影，最後被人檢舉，是溜班去釣魚、種花、種水果，而檢舉人還懷疑該法官疑似藉此浮報加班。政風單位受理後，已針對該法官跟監蒐證，案件已調查完畢及製成報告，因已移送司法院，無法表示意見。

本案爆發後，引起法界人士譁然，不少人認為應該重懲。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英指出，司法官因為不需要打卡上下班，工作時間較為彈性。而比起溜班去從事不法的事情，釣魚、種花還算正當休閒，一、兩次還說得過去；但若這名法官是「常態性犯錯」，已不符合民眾對法官的期待，德不配位，應卸下法袍。

何俊英也說，司法官加班時數經常高於法定上限，但不代表司法官就可以任意填具上班時數；曾發生有司法官上班日出國玩樂，被人檢舉後黯然辭去司法官職務。他建議，既然是加班，就應該乖乖待在辦公室，以免惹議。

真理大學法律系副教授吳景欽指出，司法官的地位神聖、崇高，應該以最高道德標準檢驗，如此司法官所做的判決、起訴才能服眾。他認為，若該法官虛報加班等情屬實，重創司法威信，職務法庭應予免職。

