英國第2艘油輪遭武裝登船　直升機盤旋空降蒙面士兵

▲英國籍貨輪梅斯達爾號。（圖／路透）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolution Guards Corps）在19日晚間發表一份聲明，表示已經扣留了行駛於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的英國籍船隻史丹納帝國號（Stena Impero），原因是該船隻並未遵守《國際海事條例》。稍後，也有一艘油輪被伊朗軍方登船檢查。

《路透社》報導，有一艘英國籍油輪梅斯達爾（Mesdar）遇上麻煩。梅斯達爾號在航行時，突然加速駛向伊朗，隨後就被武裝士兵登船檢查。根據英國官方指出，有兩艘油輪被伊朗扣押，分別是稍早的史丹納帝國號與梅斯達爾號，英國外交部長表示，這是令人難以接受的。

不過，伊朗軍方則說，只有扣留一艘船隻，梅斯達爾號在接受警告，並告知安全問題考量後已經放行。稍後，該油輪的通訊恢復正常，船上人員也證實，確實有武裝登船，但是人員均安，已經繼續航行。



而塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導指稱，稍早史丹納帝國號被扣留是因為其違反了三項規定；第一是船隻往荷莫茲海峽錯誤方向行駛，第二是因為船上定位系統被關掉，最後是該船隻忽略伊朗所發出的警告。霍爾木茲甘港口暨海事組織（Hormozgan Ports and Maritime Organization）的主管表示，「由於史丹納帝國號可能帶來威脅，我們請軍方協助將油輪帶回阿巴斯港（Bandar Abbas）接受必要的檢查。」