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英國小鎮奪「世界最陡街道」　台網友神回：台灣沒申請而已

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「世界最陡街道」在英國威爾斯

英國威爾斯小鎮獲金氏世界紀錄認證，從紐西蘭手中奪得「世界最陡街道」稱號

NowThis 新聞發佈於 2019年7月19日 星期五

實習記者陳妙津／綜合報導

英國威爾士小鎮上的「Ffordd Pen Llech」日前被金氏世界紀錄宣布為世上最陡街道，據測量後，坡度為37.45%，超越紐西蘭鮑德溫街的35%，成為新任紀錄保持地。當地居民Gwyn Headley表示，「我感到很開心，雖然為紐西蘭難過，不過我們的街道還是更陡一點。」

據BBC報導，Headley發現，儘管兩條街道採用不同方式計算，但Ffordd Pen Llech的坡度仍是最陡峭的。根據金氏世界紀錄規定，街道必須是允許車輛定期通行的公共道路，並在兩旁設有建築物。

當地居民Sarah Badhan表示，「去年的檢驗過程很漫長，因為金氏世界紀錄有10個門檻，幸好在大家一同努力下有這樣的成果。」她也說，希望這條街未來能成為當地旅遊景點，「我記得每個走這條路上學的小女孩們，這是我們文化的一部分，我也相信紀錄會為小鎮帶來改變。」

▲Ffordd Pen Llech的居民開心慶祝。

新紀錄的出現也證明在1842年以前，沒有任何測量可稱得上精準，因為Ffordd Pen Llech已經存在了1000多年，雖然大多數居民都住在山腳下，不過藥局及郵局卻在山頂。

不過被擠下寶座的紐西蘭人則對此相當難過，如紐西蘭新聞網Stuff的Hamish McNeilly便表示，「這真的是讓我很傷心的一週，我一直在報導有關鮑德溫街的故事，那條街上有很多有趣的事，也引起全世界的關注，如今紀錄卻被威爾士小鎮打破了。」

▲▼世界第二陡街道鮑德溫街（Baldwin Street）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界第二陡街道鮑德溫街（Baldwin Street）。（圖／達志影像／美聯社）

McNeilly也說，過去因為該紀錄，鮑德溫街的居民不得不面對許多遊客，時常有人在居民的家附近徘徊，或進入花園拍照，帶來髒亂與困擾，如今的鮑德溫街則被稱為「南半球最陡街道」或「第二陡街道」。

台灣網友得知後，則戲稱若台灣有申請絕對榜上有名，「台灣山路沒申請而已」、「這太猛了」、「沒來過台灣，別說是世界最陡的坡...」、「台灣太多條，多到不知選那條？」、「我家都比它陡了」、「台灣隨便都屌打」、「顯然是我公司附近居民客氣了」、「有來過九份嗎？」。
 

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