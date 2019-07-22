英財政大臣哈蒙德：如果強生當上首相我就辭職

▲英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）不排除以其他手段阻止新政府在無協議情況下脫歐。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國執政的保守黨魁選舉結果將於23日出爐，但英國財政大臣哈蒙德（Philip Hammond）卻表示，若民調領先的強生（Boris Johnson）真如外界預料奪下首相寶座，他將於24日請辭，因為不能接受輔佐支持英國無協議脫歐的領袖。

據BBC報導，哈蒙德21日接受專訪時表示，下任首相與財政大臣對脫歐對策的共識相當重要，而他無法支持無協議脫歐的情況，然而所有民調都指出強生將會贏得選舉，面對10月31日的英國最後脫歐期限，他正在制定計畫以應對結果。

▲英國前外交大臣、著名保守脫歐派強生（Boris Johnson），也是下屆首相熱門人選。（圖／路透）



哈德蒙說，若是另一位候選人傑瑞米·杭特出乎意料勝選的話，情況將更加複雜，他會支持新首相尋求新的脫歐協議，而非毫無準備的無協議脫歐，「我打算和其他人合作，確保議會可以阻止新政府這麼做。」

哈德蒙也表示，若新政府執意如此，他也會在現任首相梅伊24日卸任前請辭，「我不會被解雇，會在那之前就離開」。司法大臣高克（David Gauke）則持同等態度，「如果支持10月底無協議脫歐，是留在內閣的條件的話，我無法支持。」除了他們以外，其他對重擬協議仍有希冀的官員也可能會效仿。