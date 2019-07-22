國民黨團轟中共代理人法獨裁復辟：要求蔡英文赴立院報告

▲立法院國民黨團召開「中共代理人修法 獨裁復辟箝制言論」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣示立法院下會期要完成「中共代理人」修法，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、童惠珍、費鴻泰22日召開記者會，痛批蔡英文假借國家安全之名實施「綠色恐怖」，並揚言下會期不排除採取任何動作，要求蔡英文針對中共代理人法的推動情形，到立法院做國情報告。

曾銘宗指出，中共代理人法是繼「國安五法」關閉兩岸政府機關交流後，更進一步關閉民間交流，因其中對國家安全、政治宣傳的定義模糊，如台商出席國台辦或周圍單位會議，是否違反代理人條款等，將衍生重大爭議。

他痛批蔡政府為了選舉戕害新聞、言論自由，假借國家安全之名實施綠色恐怖，並揚言「下個會期國民黨團將要求蔡英文針對中共代理人條款推動情形，來立法院做國情報告。」

費鴻泰則表示，有台商向他反映，若他們跟大陸地方政府或當地企業有買賣行為，這樣算不算中共代理人？可見中共代理人法條文定義不清不楚，恐怕只要跟大陸往來就會被認定為中共代理人，讓台商都活在陰影中，痛批蔡英文將「逢中必反」無限上綱，「難道為了選舉就要關閉兩岸交流嗎？」

賴士葆也質疑，只要跟大陸交流，旁邊怎麼可能沒有台辦，而台辦就是政府單位，表示未來只要跟大陸任何團體交流，都可能觸犯了中共代理人條款，政府甚至可以要求你拿出資料、帳冊，全世界沒有這樣的惡法，簡直是「麥卡錫主義N次方」，赤裸宣示台灣民主就是包著糖衣的獨裁。