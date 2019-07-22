騎車被按喇叭不爽！他回嗆髒話逃走　下秒巧遇結局好慘

▲三名惡煞當街追逐，抓到人就是一陣痛毆。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／新北報導

新北市一名年輕義交近日指揮交通時，遭3名惡煞當街痛毆，引起民眾關注。原來，這名義交早前騎車上班時，與一輛轎車發生行車糾紛，但因為不滿被按喇叭，回嗆髒話後就迅速離開，不料雙方之後竟狹路相逢，讓他當場被打得頭破血流。

當時上午8點多，一處社區外的馬路進行施工，義交也到場準備指揮，不料一輛白色轎車突然在他面前停下，還走下3名持棍惡煞，嚇得他拔腿就跑，但最終仍慘遭一頓痛毆，讓他滿頭是血地，倒在地上求饒。

目擊民眾表示，「那個年輕人（義交）被打是穿黃色背心，我看他被人家拿棒球棍追著打，他說『不要了！不要了』，還是一直在跑，然後他們3個人還是一直追！」

▲年輕義交騎車上班被按喇叭，當場怒飆髒話回敬。（圖／東森新聞）

據了解，義交稍早與這輛白色轎車有行車糾紛，加上被按喇叭不爽，所以回嗆髒話後就加速離開。不料雙方冤家路窄、再度巧遇，轎車上3人眼見義交在路邊低頭玩手機，立刻持鋁棒下車尋仇。

事後，警方以車追人，很快找到3名涉案男子，初步了解是行車糾紛，而3人也坦承犯案，訊後被依傷害罪送辦。

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