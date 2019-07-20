生前最後一句…19歲騎士叮嚀「不用等我回家」半路遭撞死！外婆認屍崩潰

記者柯振中／台北報導

台北市大安區敦化南路與基隆路二段路口20日發生嚴重車禍，一輛黑色轎車從基隆路左轉敦化南路時，與對向一輛機車發生碰撞，19歲陳姓機車騎士受重擊倒地，頭部大量出血 ，送醫後仍不治。陳姓騎士的外婆前往認屍時崩潰表示，孫子下班前還向她叮嚀，自己下班後與朋友有約，「不用特別等我回家」。

經過警方初步調查，駕駛黑色轎車的杜姓駕駛行經基隆路二段，左轉敦化南路時，與騎機車的19歲陳姓騎士發生碰撞。陳姓騎士當場倒地，頭部受到大力撞擊，大量失血，送醫後仍宣告不治。

▼北市20日發生嚴重車禍，19歲的陳姓機車騎士魂斷基隆路與敦化南路路口。（圖／記者趙永博攝）



死者弟弟透露，哥哥高中休學後，就在牛肉麵店上大夜班，平時相當疼愛他。得知哥哥的死訊後，弟弟完全無法接受，幾個小時前才打電話請哥哥幫忙買飲料，現在卻聽見噩耗，「他對我這個弟弟，應該全家對我最好。」

死者外婆得知死訊後，前往認屍。她認屍時崩潰表示，孫子生前向她叮嚀，自己今晚下班後，與朋友有約，「不用特別等我回家。」她崩潰痛哭，雖然孫子是單親家庭，但相當懂事乖巧，母親節吃飯時還叮嚀她照顧好自己，沒想到短短幾個月就意外身亡。

面對警方詢問時，轎車駕時聲稱，事發當時，自己行經的路段燈號為綠燈，且車速相當慢，是機車騎士突然「衝出來」，完全沒有留給他反應時間，才會釀成車禍。

警方調查後，依過失致死罪將杜姓轎車駕駛送辦。檢方訊後以一萬元交保。詳細肇事原因為何，有待警方進一步調查。

▼陳姓騎士的機車零件散落一地。（圖／記者趙永博攝）

