曬出「女仇敵頭貼」還狂嗆：人妖！她詭辯：我是在誇獎妳　法官狠打臉

▲花花辱罵阿珠後還狡辯，自己是在誇獎她。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

女子「花花」（化名）和「阿珠」（化名）長年結怨，而她也多次在臉書辱罵對方「人妖」，甚至還直接將照片公布出來，之後還辯稱說，會叫對方人妖，是一種讚美，行徑相當誇張。對此，合議庭不採信其說詞，分別依公然侮辱、違反個人資料保護法等罪，判她拘役20日、4月徒刑。

判決指出，花花在2016年到2017年間，曾多次在社群軟體發文辱罵阿珠，「整型變化過渡期的人妖樣也變得這樣漂漂亮亮的」、「有弱智在搞我，我等等會朋友截圖給我，那個欠巴的」、「妳腦殘程度全台灣 No.1」、「妳個拜尺弱雞，妳連一坨屎都不如」、「妳看我版面滿滿都砲轟妳，因為妳白目啊」。

阿珠得知後認為，花花的行為已經種侵犯到她的權益，因此氣得一狀告上法院，但花花則辯稱，會稱阿珠「人妖」，是一種讚美，但法官勘驗對話前後文判斷，認定花花的言詞含有貶意，因此不採信其說詞。

此外，由於花花在辱罵阿珠時，還附上對方的大頭貼、對話紀錄，還聲稱「看看2年來的整形技術」，這行為已經違反個人資料保護法，因此法官審理後，依公然侮辱、違反個人資料保護法等罪，分別判花花拘役20日、4月徒刑，得易科罰金2萬元、12萬元，可上訴。

【更多新聞】

小三「搞辦公室偷情」激戰已婚男同事！墮胎撇：前男友的種 櫃姐人妻打臉

看到正妹等公車凍未條！水電工「拉下褲子」輕握上下壞壞 她一看傻眼

火車上坐博愛座！對面媽媽冷諷「那是給老人坐的」 轉頭告訴小孩：他不要臉