深夜爆衝突！警舉橙旗「射催淚彈、橡膠子彈」　示威者丟瓶還擊　港府說話了

▲香港民間人權陣線21日舉辦的遊行現場畫面。（圖／翻攝自民間人權陣線臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

香港民間人權陣線21日再次發起遊行，要求成立獨立調查委員會徹查連串衝突。遊行下午3時40分在維多利亞公園開始，原本預計下午4時30分抵達終點後解散，但仍有許多示威者繼續向金鐘及中環前進，還有人群包圍「中聯辦」大樓，示威民眾晚間10時許更與警方發生衝突，警方也一度發射胡椒彈、催淚彈。

根據了解，民陣在遊行隊伍抵達終點後，呼籲現場參與者要進行疏散，但仍許多示威者繼續往金鐘、中環前進，全部行車路線也幾乎被佔據；大批示威者晚間6時許抵達中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）後，數次朝大樓玻璃丟雞蛋、敲打鐵門抗議。

接著，超過千名示威者晚間8時許聚集在中區警署，並且與現場的警方人群展開對峙；示威者與警方10時許在德輔道西發生激烈衝突。警方警告要「清場」後，射擊了數枚的催淚彈、胡椒彈，還有員警使用警棍攻擊；部份示威者也不甘示弱，投擲水瓶、小石塊等物品反擊。

警民衝突一發不可收時，到了21日晚間11:13警方多次發射橡膠子彈，並在晚間11:10在干諾道舉起橙旗，警告示威者快點離開，否則開槍。

▲香港先前舉辦的遊行活動，曾經發生多起警民衝突。（圖／記者吳杰澄攝）

針對示威者包圍中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱中聯辦），香港特區政府發言人21日晚間10點50分發聲明，強烈譴責示威者惡意包圍、衝擊中聯辦大樓，並且有塗污國徽，公然挑戰國家主權等行為，特區政府將會嚴肅處理、依法追究。