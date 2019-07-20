拚場「反送中」　港「白衣人」發起「反暴力、撐警隊」遊行

▲參加活動的人群在香港金鐘站出口集合。（圖／翻攝自微博／環球時報）

記者馬叔安／台北報導

針對近日香港發生的一系列警民衝突事件，有團體發起「守護香港」活動，呼籲「愛香港的朋友希望走出來」，「想一想，到底什麼才是為香港好」。召集人黃英豪表示，此次集會是和平理性的聚會，主要包括「反暴力，撐警隊」、「護法治，保全寧」等部份。

在活動臉書的介紹中寫道，「大家都見到香港已進入暴力失控的情況，一班愛香港的朋友希望走出來，呼籲各方都停一停，想一想，到底什麼才是為香港好」、「請各位愛香港的朋友，出席本星期六的守護香港活動，向社會發出和平、理性的聲音」，並註明「請穿淺色衣服」。

▲示威者日前將香港立法會大樓撞破。（圖／達志影像／美聯社）

《環球時報》報導，聯合召集人黃英豪18日在記者會上說，此次集會是和平理性的聚會，主要包括「反暴力，撐警隊」、「護法治，保全寧」、「反衝擊，保經濟」、「守護香港，全民加油」4大部分，希望提供平台讓各界在陽光下表達反暴力、護法治的心聲，傳遞守護七百萬市民共同家園的正面訊息。

在活動開始前，網路上一度流出因天候不佳，日期更改的消息，對此主辦方回應《ETtoday新聞雲》記者，日期沒有更改，是有人在網路上造謠。