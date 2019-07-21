反送中遊行隊伍抵終點　無視「警方防線」繼續前往金鐘方向

▲721遊行現場。（圖／民眾提供）

大陸中心／綜合報導

民間人權政協今（21）日號召「反送中」遊行，要求成立獨立調查委員會徹查連串衝突。遊行於下午3點40在維多利亞公園起步，龍頭約4點半抵達終點。隨後，遊行隊伍越過警方防線，沿軒尼斯道往金鐘方向繼續前行，警員則退到分域街。目前，有數十位市民接近員警總部，但警總被大型水馬圍封，示威者在外圍觀望。

▲遊行人潮眾多。（圖／民眾提供）

綜合港媒報導，原本警方只開放部分行車線，但遊行隊頭出發後，市民開始佔據全部行車線，警方沒有阻止，警方的三角錐形同虛設，到了4點10分時，除了軒尼詩道六線全開，駱克道也被遊行人士佔據。遊行隊伍經過時，市民情緒高漲鼓掌並高呼「林鄭下台」。

▲原訂的遊行終點是港府所在的金鐘，因警方限定只能到灣仔，這引起民陣不滿。（圖／路透社）

隊頭約在下午4點20分抵達灣仔終點，但銅鑼灣仍十分擁擠。民陣表示，按照警方不反對通知書，只會呼籲群眾立刻解散，至於怎樣解釋，民陣指「問員警」，群眾也高呼「問員警」。

▲民陣稱，出事警察要負全責。（圖／路透社）

警方用喇叭呼籲遊行人士，左轉莊士敦道到港鐵站或乘坐巴士離開，但喇叭音量非常低，不時有遊行人士高呼開路，呼叫聲明顯蓋過警方呼籲。警方防線則以數十名軍裝警員戒備。