香港大小遊行不斷　央視：誰破壞法治，誰就是罪人！

▲香港七一遊行時，許多港人走上街頭。（圖／翻攝自民間人權陣線臉書粉絲專頁）

記者劉亭／綜合報導

香港近來各種集會遊行不斷，今（21）日又有民陣發起的721遊行。大陸官媒中央電視台也發表評論稱，近來香港氣候烏雲密布，誰破壞了香港法治，誰就是香港發展的罪人。

央視21日發布以《尊重主流民意 維護香港安寧》為主旨的評論稱，近來亂港勢力以「反修例」為名，圍堵警察署、打砸立法會，非法集結、騷擾民眾，甚至還瘋狂毆打警員，這些暴行嚴重破壞香港法治、撕裂香港社會。

▲香港先前反送中遊行，發生多起警民衝突。（圖／記者吳杰澄攝）



文章指出，香港視法治社會，「那些夥同外部勢力煽風點火、製造事端，企圖亂港製華的惡劣行徑，已經遭到絕大多數香港市民的反對和唾棄。香港市民絕不會答應這些害群之馬損害香港根本利益的胡作非為」。

文章寫道，香港「一國兩制」實施22年，取得今天的成就不是某些教唆、支持亂港的「洋大人」恩賜的，也不是靠著在街頭鬧出來的，是幾代港人篳路藍縷白手打拼的結果。香港要繼續保持國際貿易、金融、航運中心的地位，務必保持社會穩定，踏踏實實謀發展，一心一意惠民生，決不能容許某些唯恐香港不亂的亂港分子滋事胡為。

文章最後也強調，粵港澳大灣區與「一帶一路」建設的重大歷史機遇可謂千載難逢。香港背靠祖國、面向世界，有著得天獨厚的優勢。全體箱港人應該抓住機會，全力以赴、心無旁騖拼拼經濟，守護和建設好自己的美好家園。