反暴力挺警察！香港31萬人冒雨「守護香港」盼重回安寧

記者馬叔安／綜合報導

以「反暴力、撐警隊、護法治、保全寧」為訴求的「守護香港」大會，20日下午於香港金鐘添馬公園舉行，根據大陸媒體報導，當天有31萬人到場參加，還有漁船在當日掛上「珍惜香港，同舟共濟」等標語到現場聲援，大會也在九龍城寨、長洲、梅窩設立3個分會場。

▲「守護香港」活動。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》報導，當天參與的市民支持警方依法維護社會秩序、希望香港社會和平安定的心聲，現場有許多人舉著標語與五星紅旗、紫荊花區旗，港大應屆畢業生鄭鎮熙上台發言時表示，年輕人和社會確實都面對很多問題，但通過暴力和違法手段不能有效解決問題，「我們今天在這裡聚會，就是想說，我們想讓香港重回安寧。」

▲「守護香港」活動現場。（圖／翻攝自《新華社》）

《中新社》報導，一些人在近日，以反對特區政府有關條例修訂為藉口，做出衝擊香港立法機構等行為，因此有香港市民「為此不再沉默」，當天現場下著雨，活動從下午5點開始直到晚上7點，持續了兩個小時，有各界人士到場表達訴求。

香港計程車司機從業員總會秘書長黃大海說，示威者近來不時發起遊行，甚至非法佔路，致車路不通，這一個多月來，計程車司機收入銳減40%，司機們擔憂暴力衝突持續下去，香港經濟會受損。

▲活動現場有船隻掛上標語聲援。（圖／翻攝自《中新社》）

此外，中學教師穆家駿說，當下，許多年輕人在網路上接收不實信息，受人鼓動做出激進行為，學生應該用和平理性的方式表達訴求。陳姓學生則表示，在近日的暴力衝突中，少數暴力者並不代表香港的全部學生，他與許多同學依然是愛好和平、擁護和平。

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