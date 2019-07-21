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網傳去年鐵路淹水照抹黑台南　黃偉哲：依法提告嚴懲

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▲網路上有人故意用去年高雄淹水照假消息來抹黑台南，台南市警局刑警大隊，已依黃偉哲市長的要求鎖定涉案人身分，將依災防法提出告訴，加以嚴懲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路上有人故意用去年高雄淹水照假消息來抹黑台南，台南市警局刑警大隊，已依黃偉哲市長的要求鎖定涉案人身分，將依災防法提出告訴，加以嚴懲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部地區這幾天強降雨發威，導致部分地方災情傳出，有網友持續在網路轉貼台鐵鐵路淹水照，台南市政府表示，經查鐵路淹水照是去年的，還有人將高雄淹水照偽造成台南淹水，市長黃偉哲要求市警局依法偵辦，市府將提告嚴懲涉案人。

水利局指出，有人在挺韓國瑜社團轉貼鐵道上淹水照，照片上平交道鐵軌全部被暴雨淹沒，還有人分享轉貼，還添加「暴雨！台南市『淹黃水』，有誰關心過」，文章一轉貼，迅速在網路上引起熱議。

請繼續往下閱讀...

「小心假新聞！」水利局經進一步深入比對，照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣，「根本是拿去年新聞照片罵今年！」。另還有高雄淹水偽造台南，照片是高雄市議員邱俊憲的看板，片位置在高雄仁武區國道10號下（澄觀路）與鳯楠路交叉口，水利局請大家不要被誤導。
水利局請各群組以及防災體系民政體系的群組，將新聞傳出去，替台南市爭一個公道

針對這次淹水，網路上有人拿去年0823高雄淹水的照片，來抹黑台南，台南市長黃偉哲認為，針對網路上有人散播假照片，這樣的做法是沒有道德的。淹水是大家都不要的，而且是每個地方首長都需要去努力做的，但是千萬不要把這種不實的照片、假的新聞、假的論述拿來作為政治的口水戰。黃偉哲相信，如果韓國瑜市長看到這樣的照片、這樣的作為，應該也沒有辦法接受。

黃偉哲希望，過去在登革熱方面，台南、高雄已經有很好的互動，這次的淹水，應該要哀矜勿喜，這個時候不論支持者也好，或一些不相干的人也好，拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是不需要的，而且令人譴責。

市府指出，對於這次網路上有人故意用去年高雄淹水照假消息來抹黑台南，台南市警局刑警大隊，已依黃偉哲市長的要求鎖定涉案人身分，將依災防法第41條，對於散播有關災害之謠言或不實訊息者，來提出告訴，加以嚴懲。

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關鍵字：臉書,鐵路淹水照,抹黑,台南,黃偉哲,提告,嚴懲

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