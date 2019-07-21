大安沙雕季23天落幕50萬人次遊客　18座沙雕自然風化不修復

▲▼大安沙雕季落幕，18座沙雕作品持續展出，自然風化不再修復。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

為期23天的「2019大安沙雕音樂季」21日閉幕，今年以「嗨ON大安～鯨奇狂想派對」為主題，透過大安港鯨魚意象發想，首次採用3D立體沙雕，活動期間吸引超過50萬參觀人次，台中市政府為了讓更多民眾能欣賞鬼斧神工的沙雕作品，延長開放至9月1日，期間18座沙雕作品讓它自然風化，不再修復。

觀旅局長林筱淇表示，今年度的沙雕突破以往規格，打造中台灣最大型海翁（鯨魚台語）主雕，並以「海翁君」擬人化角色在臉書發文及設計周邊活動，許多遊客慕名前來和本尊合照，海神系列沙雕也是民眾拍照熱點，詼諧且精緻的3D雕工讓參觀民眾嘖嘖稱奇。

今年活動也貼心考量民眾需求，沙雕展區設置無障礙通道，方便身心障礙朋友、嬰兒車及銀髮族，可以近距離欣賞細緻雕工；此外，每週末舉辦的海洋之聲音樂會，也讓現場遊客徜徉在徐徐海風，隨著節奏擺動身體，享受海洋音樂饗宴。

林筱淇強調，大安沙雕音樂季雖然今天落幕，為了讓更多民眾能欣賞到難得一見的沙雕作品，將開放民眾自由參觀，展期至9月1日，展出期間的18座3D沙雕作品不再修復，直至自然損壞為止。