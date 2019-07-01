珍珠奶茶年產值3千億　台中首辦珍奶節　票選抽機票

▲楊瓊瓔參觀珍奶製作過程。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣珍珠奶茶紅遍全世界，一年締造3千億元商機，台中身為珍珠奶茶誕生地，今年首創「台中珍奶節」，副市長楊瓊瓔1日表示，10日至28日將舉辦十大人氣珍奶票選，參加投票民眾即有機會抽中機票、飯店住宿券等豐富大獎。

▲楊瓊瓔和藝人莎莎一起推廣珍奶。（圖／台中市政府提供）

「2019台中珍奶節─好茶好餅」宣傳記者會下午在市政府舉辦，副市長楊瓊瓔、觀光旅遊局長林筱淇、春水堂總監林秀慧與知名藝人莎莎等一同進行珍珠奶茶DIY及創意料理，分享珍奶幸福滋味，宣布台中珍奶節起跑。

▲台中市舉辦十大珍奶票選活動。（圖／台中市政府提供）

楊瓊瓔表示，珍珠奶茶一年創造3千億元商機，台中以珍珠奶茶、太陽餅、鳳梨酥等美食起源地聞名國內外，今年聯合茶餅業者舉辦台中珍奶節系列活動，以珍珠奶茶為主題，邀請台中地區茶飲及創意珍奶料理業者參與，呈現台中獨特午茶魅力。

林筱淇則指出，2019台中珍奶節將呈現珍珠奶茶多樣面貌，10日至28日舉辦十大人氣珍珠奶茶票選，8月3日公布票選結果，現場將邀請知名藝人夏于喬一同評選出「年度代表珍奶茶飲」及「年度代表珍奶料理」，現場試吃、試飲，邀請民眾一起感受十大珍奶魅力。

此外，市府從7月10日至8月11日，在台中火車站前廣場打造期間限定的大型珍珠奶茶裝置藝術，邀請民眾拍照留念，8月10日、11日將聯合票選出的十大人氣珍奶，以及知名糕餅業者，在廣場舉辦主題市集，邀請民眾佐茶配餅。