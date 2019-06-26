中部最大「海翁」在大安　盧秀燕邀你一起來台中看沙雕抽豪宅

▲▼大安沙雕音樂季29日起跑，盧秀燕歡迎大家來看沙雕抽豪宅。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度的台中市大安沙雕音樂季，29日將在大安濱海樂園盛大展開，今年以「嗨 ON大安~鯨奇狂想派對」為主題，不但首次有18座「3D立體沙雕」雕法、無障礙設施，更有中部最大的「海翁」（鯨魚台語發音）沙雕，市長盧秀燕26日主持記者會全力行銷，她歡迎全台民眾來欣賞沙雕、暢遊海線，而且來消費還可以抽豪宅。

觀旅局26日下午在大安濱海樂園舉行沙雕音樂季記者會，盧秀燕、觀旅局長林筱淇、議員吳敏濟和多名里長出席，盧說，大安沙雕音樂季已邁入第9年，已成為台中亮點活動，每年都吸引2、30萬人參加，今年沙雕創作透過海陸生態、海神故事，並結合大安港的鯨魚意象為主軸，規劃18座精緻3D沙雕作品，並打造中台灣最大型「海翁」沙雕，非常精彩。

林筱淇指出，明代時，「大安港」為「海翁窟港」，所謂「海翁」即為鯨魚的閩南語發音，據傳大安港曾經有鯨魚出沒，所以今年以「嗨 ON 大安~鯨奇狂想派對」 為主題，也是大安首屆友善無障礙沙雕展區，方便身心障礙朋友觀展。

大安沙雕季將從6月29日至7月21日，29日開幕晚會還邀請幸福歌姬-梁文音、超人氣樂團-宇宙人、泰國達人秀亞軍-蓋兒（Gail）等人熱力演唱，活動期間的週末假期，市府並規劃在地美食好好味與胖卡市集、海洋之聲音樂會、歡樂大白鯊氣墊樂園，以及尋找海翁君LINE貼圖等周邊系列活動，讓全家度過好玩有趣的暑假假期。

盧秀燕歡迎全台各地民眾來看大安沙雕，順遊高美濕地、大甲鎮瀾宮、梧棲漁港等海線景點，而且台中購物節從7月10日開始，民眾在台中消費，有機會抽千萬豪宅、百萬名車，民眾千萬不要錯過。