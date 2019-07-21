威尼斯400年古橋煮咖啡！　遊客「妨礙市容」重罰3.3萬元被驅逐出城

▲ 2名背包客坐在台階上煮起咖啡。（圖／翻攝自威尼斯市政府網站）

記者陳宛貞／綜合報導

威尼斯的里阿爾托橋（Rialto Bridge）是橫跨義大利大運河的4座橋樑中最古老的一座，每年都吸引大批遊客到訪。日前有2名德國背包客在這座有著400年歷史的古蹟台階上搭起旅行鍋、煮起咖啡，被惹怒的當地居民馬上報警。

警方到場後，這2名來自德國的32歲男子及35歲女子根據市政府5月時為維護市容所通過的新法被開罰950歐元（約新台幣33112元），且必須立刻離開這座城市。

《紐約時報》報導，這座義大利城市幾十年來幾乎被來自世界各地的遊客淹沒。他們渴望一睹威尼斯獨特的建築、體驗威尼斯的生活方式。但就如同全世界各大觀光景點一般，擁擠人群帶來大量收入，卻也入侵所有公共空間，造成不便。

當地政府早在1987年就開始限制每天接送一日遊遊客進入該市的旅遊巴士數量，但廉價機票帶來的旅遊熱潮讓問題變得更複雜。威尼斯當局因此採取更嚴格的措施，任何人在公共場合小便、穿著不雅服裝，或在餐廳及咖啡廳以外的公共場所進食都會被罰款。

威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）聲明指出，「威尼斯必須受到尊重。那些認為自己可以來到這座城市為所欲為的粗魯的人必須了解，他們會被當地的警察帶走、懲罰及驅離。」

19日在里阿爾托橋煮咖啡的2名德國遊客都已經被勒令離開這座城市，布魯尼亞羅對此表示，「我們的城市永遠開放，歡迎所有想來參觀的人。與此同時，我們將對那些認為自己可以為所欲為的人採取強硬的態度。」