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影／僅8國獨享！他持台護照赴義大利「3分鐘快速通關」　網全嗨炸

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記者張嘉晏／綜合報導

本站15日報導《台灣護照好好用！義大利羅馬2機場即日起開放台人自動通關》文中提到，繼德國法蘭克福機場後，義大利的「羅馬達文西國際機場」和「錢皮諾機場」也開放持台灣護照的民眾走快速通關。一名網友也在16日親身體驗這特別的權利，直呼「終於被世界看到！」

▲▼ 持台灣護照可在羅馬機場快速通關 。（圖／網友授權提供）

▲持台灣護照可在羅馬機場快速通關 。（圖／原PO授權提供）

請繼續往下閱讀...

喬姓網友在個人臉書上分享2張照片，他表示16日在羅馬機場時，工作人員看到他拿台灣護照，就引導他走黑線通道自動通關，也不用事先申請其他資料，整個通關過程不到3分鐘，和一旁人滿為患的橘線隊伍形成強烈對比。

只見黑線上寫著「美國、加拿大、南韓、澳洲、日本、紐西蘭、以色列和台灣」字樣，持這8種護照的旅客都可以享有自動通關的權利，只要將護照照片頁在螢幕上掃描，再加上臉部和指紋辨識，就可以順利出入境。值得一提的是，台灣是繼上述他國家，第8個適用此計畫的非歐洲司法管轄區域。

▲▼ 持台灣護照可在羅馬機場快速通關 。（圖／網友授權提供）

▲只有8國護照適用 。（圖／原PO授權提供）

駐義大利代表處也在19日表示，義大利自6月14日開放台灣14歲以上、持有效晶片護照民眾在出入境時使用「自動查驗通關系統」（E-gates），且不只羅馬，連米蘭、威尼斯、特雷維索、波隆納及薩丁尼亞島的歐比亞等機場都適用，節省民眾寶貴的時間。

網友們看到後都興奮轉發，紛紛表示「我不信！我也要去走走看」、「真的是要出了國，才能體會出國際間對台灣地位的重視」、「超讚的」、「台灣護照，尊榮不凡」、「該去羅馬一趟了」。

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▼羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

▲▼羅馬機場自動通關出入境。（圖／華航提供）

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關鍵字：護照,羅馬,義大利,自動通關,歐洲旅遊

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