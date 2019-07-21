拗不過司儀2次要求　吳敦義帶領逾千人高喊：韓國瑜當選

▲吳敦義受到在場民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨主席吳敦義21日中午前往台中參加黃氏宗親會30周年慶祝大會，受到現場逾千人熱情歡迎，吳也展現高度親和力，對於合照、握手來者不拒，司儀兩度表達希望為韓國瑜高喊口號，打氣加油，但吳並未照做，最後在致詞完才帶領現場人士高喊「凍蒜」（當選）。而高雄市政府勞工局長王秋冬則代表韓出席，希望大家給韓一個機會。

▲吳敦義希望大家支持韓國瑜。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市黃氏宗親會上午舉行第11屆會員大會暨創會30周年慶，新選出理事長為黃崴立，兩岸三地超過千人出席，國民黨主席吳敦義、市長盧秀燕、高雄市勞工局長王秋冬等人亦出席。王秋冬首先發言，韓市長因為坐鎮高雄處理災情，無法前來，他代表韓參加，希望大家給韓機會，讓韓能帶領台灣拚經濟。

▲吳敦義一下車就受到民眾熱情包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

吳敦義抵達時，受到現場民眾熱烈歡迎，一路上面對民眾要求合照、握手都沒拒絕，吳也主動向兩旁民眾揮手致意，吳一上台後，司儀先是要求能否致詞前，先高喊「國家安全」、「台中有錢」，但吳面有難色，並未照做。

▲吳敦義主動向在場民眾敬禮致意。（圖／記者鄧木卿攝）

吳敦義說，他念台中一中時的校長就是姓黃，姓黃的都很優秀，而黃氏宗親在社會公益上也貢獻很大，大家都是炎黃子孫，都要相親相愛。

▲王秋冬（中）代表韓國瑜前來參加。（圖／記者鄧木卿攝）

台上另名主持人以韓國瑜三字，拆解成「支持韓國瑜，讓國家富強有餘」，希望吳敦義能帶領大家高喊，但吳仍然繼續講下去。

最後吳敦義致詞快結束時才提到韓國瑜，他說，韓國瑜是國民黨派去當高雄市黨部主委，接著提名參選市長，然後提名參選總統，他呼籲大家支持中國國民黨提名的人選，不僅總統，立法院有113席立委，國民黨要當選60席，才能完全執政，撥亂反正，才能搞好經濟，讓人民比較有錢，過比較好的日子。

吳還說，除了拚經濟之外，也要建立廉能有為的政府和公義和諧的社會，年輕人應尊重年長者，年長者應拉拔年輕者，大家一起為兩岸和平穩定發展而奮鬥，讓台灣光耀全世界。最後，吳帶領大家高喊「韓國瑜當選」，連喊3次，還說這樣就對了。