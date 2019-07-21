出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

▲盧秀燕在黃氏宗親會上致詞完，準備離去。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市黃氏宗親會21日舉行第11屆第1次會員大會暨創會30週年慶，1千2百多名黃氏宗親齊聚，連大陸廈門宗親也出席，市長盧秀燕除了稱許中華民族百家百姓，黃氏宗親不但慎終追遠，很團結之外，還趁機推銷購物節，而且大陸人也可以參與抽獎，一聽到首獎是千萬豪宅，台下一陣騷動。

▲▼盧秀燕出席黃氏宗親會，向民眾熱情打招呼。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市黃氏宗親會中午舉行會員大會時，包括前副總統吳敦義、市長盧秀燕、立法委員沈智慧、市議員黃馨慧、黃健豪、李中，及宗親會理事長黃崴立、總幹事黃淑容等出席，連廈門市江廈文化研究會會長黃偉煌也率領10多人跨海參加。

盧秀燕表示，中華民族百家百姓，但黃氏宗親會非常不簡單，這麼多年來不但慎終追遠，對於自己姓氏非常尊重，同時還團結鄉親、服務鄉親，把宗親會經營得有聲有色，她已連續3年參加黃氏宗親會，今年適逢30週年，她代表台中市政府、台中市民向宗親會表示最誠懇的道賀。

▲盧秀燕出席黃氏宗親會，不忘推銷購物節。（圖／記者鄧木卿攝）

由於宗親會成員來自兩岸三地，盧也藉機邀請黃氏宗親參與首屆「台中購物節」，在台中吃東西、買東西、住飯店，只要消費超過5百元，並上網登錄APP，就有機會獲得千萬豪宅、五部汽車等大獎，台下民眾一聽到千萬豪宅，隨即一陣騷動，並且「哇」聲連連，她還說，大陸人在台中消費也可參加抽獎。