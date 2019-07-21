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社會 社會焦點 保障人權

蘆洲三民路汽車高速撞左轉公車　轎車駕駛送醫不治

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記者趙永博／新北報導

新北市蘆洲區長榮路與三民路口，21日清晨6時許，傳出有轎車撞上公車的事故。一輛黑色轎車從成蘆橋往蘆洲市區方向行駛時，突然高速撞上一輛40歲李姓男子所駕駛的公車，轎車上的21歲羅姓駕駛當場失去生命跡象，警消獲報到場後，立即將他送醫搶救，但最後仍在上午7時許宣告不治。

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲蘆洲區三民與長榮路口21日清晨發生一起嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

據了解，李男所駕駛的車輛，是大都會客運由蘆洲區往返台北車站公車的14路公車，當時正從三民路左轉進長榮路，車上載有8、9名乘客，而羅姓男子車上只有1人，高速從成蘆橋下來後，行經三民與長榮路口，車頭直接撞上左轉公車的後門，轎車車頭嚴重凹陷，車輛也旋轉了180度。

撞擊當下發出巨大聲響，讓附近所有民眾都跑出來查看，而一旁就是新北市政府消防局鷺江分隊，救護人員趕緊出來將重傷的羅姓駕駛救出，並送往淡水馬偕醫院急救，而公車遭撞後，車上的乘客及駕駛僅受到驚嚇，並無人員傳出傷亡，送醫的羅男由於頭部傷勢過重，雖經過醫護人員奮力搶救，但最後仍不治身亡。

附近住戶表示，由於這個路口號誌燈號複雜，經常發生車禍，這已經是這個禮拜所看到的第二起事故。警方已經確認李姓公車駕駛並無酒駕情事，事後將他帶回轄區交通分隊製作筆錄。目前員警正在調閱路口監視器影像及公車上的行車紀錄器，要進一步釐清究竟是公車駕駛違規左轉，還是轎車駕駛搶快穿越路口，才會釀成如此嚴重的事故意外。

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲公車後側車門被撞凹一個大洞。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼轎車車頭經過高速撞擊後全毀。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼鑑識人員到場對轎車進行採證工作。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲事故地點就在新北市消防局鷺江分隊的正前方。（圖／記者趙永博攝）

▲▼蘆洲區三民與長榮路口21日發生嚴重的車禍意外，轎車撞上公車後車頭全毀，轎車上的羅姓駕駛送醫後不治。（圖／記者趙永博攝）

▲事故公車是由大都會客運營運，往返台北車站與蘆洲之間的車輛。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：轎車,公車,車禍,死亡,駕駛,轉彎,蘆洲,三民路

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