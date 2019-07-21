撞擊瞬間曝光！蘆洲自小客飛撞公車「後彈旋轉」　21歲男頭部重創亡

記者趙永博、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區長榮路與三民路口21日清晨6時許發生死亡車禍，一輛黑色轎車自成蘆橋下橋後直行，但卻高速攔腰撞上一輛左轉公車，撞擊力道之大讓整部轎車瞬間後彈，接著打橫旋轉近180度，車內的21歲羅姓駕駛當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍因頭部傷勢過重，宣告不治身亡。

▲黑色轎車車頭爛毀，21歲的羅姓駕駛頭部傷勢嚴重，送醫後仍宣告不治。（圖／記者趙永博攝）

事故現場畫面拍下，當時大都會客運14路公車正從三民路緩緩左轉進長榮路，但車頭才剛轉動不久，對向車道一輛高速行駛的黑色轎車旋即攔腰撞上，巨大的撞擊力道導致公車車體劇烈搖晃，而黑色自小客也因強大的反作用力瞬間後彈，車身還旋轉近180度。

據悉，事發當下該輛公車由40歲的李姓司機所駕駛，車內約有7、8名乘客，突如其來的猛烈碰撞讓乘客當場嚇傻，公車受到嚴重毀損，後門玻璃被整片撞破，底盤板金處也全毀；而黑色的自小客車則是車頭全爛，板金、零件散落一地。

▲公車後側車門、板金受損，所幸車內乘客、司機僅受到驚嚇，並未受傷。（圖／記者趙永博攝）

救護人員獲報趕抵現場時，21歲的羅男坐在駕駛座上一動也不動，經救出後已經沒有生命徵象，雖當下立即送往醫院搶救，惟其頭部傷勢過於嚴重，最後仍是宣告不治。

鄰近住戶指出，事故路口號誌複雜、車禍頻傳，這起死亡意外已是本周第二起事故。警方初步調查，確認李姓公車司機並無酒駕，事後已經其帶回製作筆錄。警方後續將確認監視器畫面、以及公車行車紀錄器，要釐清是公車違規左轉？抑或是轎車搶快穿越路口才會釀禍。

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▼經確認後公車司機並未酒駕，而死者羅男則還需抽血釐清。（圖／記者趙永博攝）