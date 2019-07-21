影／蔡英文第一次戴牛仔帽騎馬：「我很在意牠的心情」

記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文於美國當地時間20日中午與參議員賈德納(Cory Gardner)餐敘，並一同體驗騎馬。蔡英文笑說，這是她第一次騎馬，感想是那隻馬上面坐了一個總統感覺是什麼？

蔡英文與賈德納在午餐之前向媒體發表簡短談話，她表示，在訪程當中，能夠到丹佛過境，這是以前從來沒有過的經驗，「我們以往過境不是在東岸，就是在西岸，這次選擇在丹佛過境，也來體會一下，我們在美國中西部很多商務、科學、技術方面的合作。」

蔡英文說，她早上看到這裡的科學研究，尤其是大氣及氣候的科學研究都是非常先進的，有很多來自於台灣的資深科學家參與其中，他們領導很多的研究計畫。

賈德納則表示，蔡英文是第一位過境科羅拉多州的台灣元首，大家共同慶祝台美之間的合作夥伴關係，雙方討論了很多未來合作的機會，也談到了經貿的發展及自由貿易協定等，接下來也會繼續深入的討論，讓台美關係更進一步的發展。

兩人在午餐之後，蔡英文也帶著西部牛仔帽跟賈德納一起體驗騎馬。蔡英文在跟媒體分享騎馬過程時笑著說，這是她第一次騎馬，至於感想則是，她在想那隻馬當下的感覺是什麼，「我聽說那隻馬是一隻年輕的，但是很喜歡快跑，上面做一個總統要慢慢走，所以嗯...我很在意牠的心情」。

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

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▼總統蔡英文在美國丹佛首次體驗騎馬。（圖／記者陶本和攝）





