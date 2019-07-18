錯過太多時刻！小籠包老闆關店陪女考大學　高分上北大

▲北京大學。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／綜合報導

湖北武漢1家小籠包店在今年5月份發出歇業通知，原來是店主夫婦趕回南通老家，全力陪伴女兒考大學，如今女兒終於錄取了心中的第一志願：北京大學哲學系，店鋪也在本月初重新開始營業。雖然店鋪損失約20萬元人民幣（約新台幣90萬元），但店主表示，自己在孩子成長的歲月中陪伴她太少，才決定全力陪考。

綜合陸媒報導，兩個月前，這家小籠包店門口貼著一張通知，「因本人獨女再有半月即臨高考，盼父母早歸。愧多年未盡陪伴教育職責，憾錯過其太多重要時刻，考慮再三，遂決定暫停營業兩個月，回去伴考，以盡為人父母之責任。」

▲小籠包店歇業通知。（圖／翻攝自《湖北日報》微信公眾號）

即使店務繁忙，店主夫婦認為，「但生意再好，也比不過女兒重要，錢可以再掙，但高考只有一次！」回到女兒身邊後，原本沉默寡言的女兒也變得開朗許多，如今考試放榜，女兒高考成績402分，江蘇省文科排名97名，終於錄取了第一志願。

店主指出，2016年來到武漢開了這家小籠包店，在武漢開店之前，自己也很少在家，對女兒的陪伴很少，「孩子高考，對於她來說人生很重要的一次，所以我想了想還是考慮回家。」如今小籠包店前的歇業通知已更換成喜報，「為慶祝店主獨女高考金榜題名暨本店重新營業」。