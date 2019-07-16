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女兒台大畢業「雪霸刷廁所」　教授媽：我連動根手指頭反對都沒有

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▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲郭葉珍建議父母，不應插手不屬於自己的事情了。（圖／取自pixabay）


文／郭葉珍（國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授）

「孩子做的事我不喜歡怎麼辦？」

回想起來，我兒子說要休學就休學，我女兒說要去雪霸刷廁所就去雪霸刷廁所，我這個媽媽連動一根手指頭反對都沒有，這和我爸媽對我的無為而治有絕對的關係。

請繼續往下閱讀...

我唸五專的時候是唸國貿科但「主修音樂」，唱合唱團、到處比賽，功課一塌糊塗，年年暑修，我媽沒跟我說：「再當就不准去唱歌。」只講說：「你要不要一次乾脆一點及格，要不然一直暑修都不能玩也很可憐。」

五專畢業以後，剛好我哥哥有個朋友尿毒症末期，神識不清楚有譫妄，我去看過他一次覺得他好可憐，就每天下班去長庚看他，給他加油。我媽也沒說：「非親非故的又不認識人家，花這個時間幹麼？」我就這樣一直去探望他直到他離世。

大學的時候跑場唱西餐廳，一年365天唱365天，除夕颱風照常騎車跑場子。我曾經大雨滑車全身是傷; 曾經唱黑道開的場子; 曾經經歷唱歌的餐廳發生槍擊命案，我被警察抓去問話不給回家，打電話回家騙爸媽說「有朋友來找我聊天，我晚點回去」，我爸爸回我說：「不用騙了，新聞都出來了。」即使我爸媽明顯反對，但還是沒有阻擋我去跑場賺錢冒險犯難。

我懷老二時強烈的想唸書，我表妹幫我辦了加拿大技術移民，我的好友幫我募款，幫助我到加拿大蒙特婁McGill University圓夢。我爸爸很反對，但也沒有阻擋。

唱歌能一輩子當飯吃嗎？不能。可是因為我爸媽沒擋我，所以我從跑場子的經驗中知道，我矮紅不了，當不了明星，也學到黑道人生像是什麼樣子及如何吸引聽眾的技巧。

▲▼ 國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍。（圖／翻攝郭葉珍臉書）

▲台北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授郭葉珍。（圖／翻攝郭葉珍臉書）

有時間不好好進修，去醫院陪伴無親無故的人幹什麼？因為我爸媽沒擋我，原本人生沒有志向的我，因為體會到人的苦，整個卯起來辭職讀書參加轉學考，第三名考上東吳大學社工系。我爸媽還以為搞錯了，這個人是唱歌給老師聽才畢業的啊。

在龍蛇雜處的西餐廳駐唱太危險了吧？可是因為我爸媽沒擋我，所以我超會時間管理，除此之外大災小災經歷過，趴在鋼琴上流口水的小弟也碰到過，身經百戰的危機處理經驗使我在工作上、一個人帶兩個孩子出國讀碩博士時一點都沒有應付不來的感覺。

如果當初我爸媽擔心我書不好好讀，成天不幹正經事，阻擋我到處唱歌比賽，我現在在學校教書不會那麼順利，台風也不會那麼好。

如果當初我爸媽勸我不要去幹那種沒有投資報酬率的事，阻止我花時間去探望照顧臨終病患，我不會知道原來我一生的志向是要陪伴人們一起學習如何免於恐懼，離苦得樂。如果當初我爸媽怕我有危險，不讓我去西餐廳唱歌，我的危機處理能力不會那麼好。如果我爸媽阻擋我出國，今天我就不會是國立台北教育大學的教授了。

有沒有可能孩子沒有志向是因為爸爸媽媽太擔心了、太主導了、太目標導向了？這個擋，那個也擋，擋到孩子的能力長不出來，擋到孩子沒機會讓興趣浮現出來。

我知道孩子永遠會做很多事情讓父母看了眼睛很痛。到底要不要阻擋？到底要不要插手？父母效能訓練責任釐清的概念可以幫助我們做決定。

當事情是屬於孩子的責任，孩子擁有這個問題，家長要做的是支持與傾聽，但是不給意見。孩子在敘說苦惱時，你支持，你傾聽，你不下指導棋，當他感受到你的接納，他會長出智慧來負起責任。但務必不要過度幫忙，幫到孩子沒有負起責任。

▲媽媽,寶寶,孩子,親子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲郭葉珍建議，當孩子做的事情或做的決定讓你眼睛痛，當孩子的想法和價值觀讓你聽了耳朵痛，試試發展自己的事業興趣吧，當你投入自己的發展，你就沒空伸手去管不屬於你的事情了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

我決定出國讀書時，我爸媽提醒：一個人帶一個小班，一個大班的孩子去異地生活，真的沒有問題嗎？我顯然不知死活的以為沒有問題，直到有一次我女兒腸胃炎吐到用噴的，我怕兒子跟著去急診也會感染，在沒打電話給我爸媽的狀況下就把兒子送到我爸媽家。我爸媽當時正要去高爾夫球練習場練球，淡定的跟我說：「我們要去練球，已經約好了。」沒有酸酸的對我說「不是要自己帶嗎？好啊，就自己帶啊」，也沒有落井下石「就讓你嚐嚐沒人幫忙的滋味」，很單純的就是讓我扛起我該負的責任。

什麼狀況會是爸媽擁有麻煩可以插手？真的很少。以我家為例，我兒子書讀不下去決定要休學是誰擁有問題？是我兒子。我女兒台大畢業去雪霸刷廁所，是誰的事情？是我女兒的事情。

這些事都不是我所擁有的麻煩。雖然我看了眼睛痛，但那不是我有權力插手的事。出手會害孩子長不出能力，插手會扼殺他們覺察自己人生方向的機會。

只有在我兒子書讀不下去跟我要養老的錢去創業，那我才會擁有問題。

還好我要求我兒子要養活自己，沒有幫他負責任，也沒有指指點點要他做這做那，否則他音樂創作的能力不會長出來，他行銷企劃的能力也不會被看見。

還好我沒有出手阻止女兒上雪霸刷廁所，到現在我女兒都還在講：我好喜歡做勞動工作時同事間無差別的工作場域。可是因為她去做過了，知道自己不是這塊料，即使心裡還是想做勞工，但因為曾經在台大圖書館長期工讀過且勝任愉快，現在開始考慮考類似的公職，不再執著從事做不來的勞動工作了。

當孩子做的事情或做的決定讓你眼睛痛，當孩子的想法和價值觀讓你聽了耳朵痛，試試發展自己的事業興趣吧，當你投入自己的發展，你就沒空伸手去管不屬於你的事情了，除此之外還能一舉兩得的做孩子的身教，讓他們看到全神投入一件事情是如此的快樂啊。

※本文擷取自郭葉珍臉書，由郭葉珍授權轉載。未經授權，請勿轉載！

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關鍵字：女兒,台大,畢業

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