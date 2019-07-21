快訊／民調領先韓柯　蔡英文首回應：2020是價值、生活方式的選擇

記者陶本和／美國丹佛報導

總統蔡英文出訪「自由民主之旅」最後一站，回程過境美國丹佛。對於《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，無論各種2020大選的對戰組合，蔡英文都取得領先優勢，她表示，重點還是更加認真的做事，政務是第一優先。至於2020年的大選，蔡英文認為，選民都會聚焦在國家未來，民主自由生活方式是否能持續，是價值制度跟生活方式的選擇。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在「三腳督」的對戰組合中，蔡英文以33.8％領先贏韓國瑜；若郭台銘與柯文哲結盟，兩人合體的支持度為27.5%，也落後辣台妹6.3%。

調查結果也顯示，2020總統大選，如果是一對一的藍綠對決，蔡英文以41.2％的支持度贏過韓國瑜的36.0％，兩人差距達5.2個百分比。若賽局呈現「三腳督」局面，在郭台銘不參選、只有蔡英文、韓國瑜、柯文哲競爭的狀況下，蔡英文仍以33.8％的支持度位居第一，韓國瑜排名第二33.2％、柯文哲第三21.2％，都不支持者9.1%，其他2.8%。

對於民調領先，蔡英文在丹佛舉行隨行媒體茶敘時表示，各種民調都有它出現的時空背景，都會作為實際處理事情上的參考。她強調，重點還是必須更加認真的做事情，畢竟現在是執政者。

「政務是我們第一優先。」蔡英文表示，現在這個階段雖然進入到總統大選，對我們來講，國家政務還是最重要。

另外，有關2020年選戰被認為是親中、親美路線的選擇，蔡英文則表示，她相信2020大選，台灣是民主社會，台灣選民都會聚焦在國家未來，民主自由生活方式是不是可以持續，「2020選戰是價值制度跟生活方式的選擇」。

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