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遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

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▲台南市動保處積極推動領養活動，及辦理寵物三合一結紮，減 少流浪犬數量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保 處積極推動領養活動，及辦理寵物三合一結紮，減 少流浪犬數量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院農業委員會為了解全國遊蕩犬隻數量，委託成功大學執行2019年度全國遊蕩犬隻數量調查，調查目標為全臺各縣市之遊蕩街犬，該調查推估台南市在外遊蕩的犬隻數量約為22176隻，台南市動保處將透過5項積極作法，來減少在外的遊蕩犬隻。

動保處表示，農委會的調查對象較為廣泛，只要無主人在旁的都算，因此除了真正的流浪犬之外，也包括了在外遊蕩的家犬，雖然有戴頸圈但未繫繩的家犬也被列入統計。由於台南市偏鄉地區仍有許多民眾飼養犬隻未加以繫繩鏈採半野放方式，以及台南市已實施8年的TNVR作法，每年約有2千多頭已絕育的犬隻會回置到原地，加上許多愛心人士在外餵養的犬隻，因此調查結果在外的遊蕩犬隻數量較多。

▲台南市動保處積極推動領養活動，及辦理寵物三合一結紮，減 少流浪犬數量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處表示，針對台南市有較多的遊蕩犬隻，動保處將採取下列積極作法來減少在外的遊蕩犬隻，包括：1、強化落實源頭管理，針對未辦寵物登記及飼主疏縱家犬加強稽查取締，尤其是偏鄉半野放式家犬，要求飼主善盡管理的責任，避免成為棄犬以及造成流浪犬的繁衍。2、持續針對偏鄉動物醫院較少的地區辦理下鄉三合一活動，包括絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗，大量絕育家犬，避免繁洐出更多流浪犬。3、規劃設立新的動物之家，大量收容本市流浪犬，減少野外流浪犬數量。4、於適當區域持續實施TNVR作法，避免流浪犬在外繼續繁殖，針對有公共安全問題的流浪犬則不再回置。5、積極推廣「以認養代替購買」，透過工作犬、多元認養等方式，提升認養率，減少動物之家收容壓力，也為浪浪找新家。

動保處指出，台南市在2015年成為全國第一個實施零安樂死的縣市，但也造成了其他縣市的流浪犬會送到台南來，形成了流浪犬多以及收容的壓力，呼籲不要再有這種情形。動保處也呼籲飼主應遵守動物保護法規定，犬隻外出時應由7歲以上之人伴同，不要讓愛犬任意趴趴走，以免衍生憾事；並且替愛犬辦妥寵物登記及進行絕育手術，共同為犬隻族群管控盡一份心力。

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關鍵字：遊蕩犬台南,動保處

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