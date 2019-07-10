甩狗重摔！台師大UBA女星認了「狗尿沾手」抓狂　動保處：罰金最高200萬

▲Kiwi遭朱女又摔又踢致重傷，住院觀察中。（圖／翻攝自《Dcard》）

記者孫于珊／台北報導

台灣師範大學UBA明星球員朱姓女子涉嫌虐狗事件，9日下午2時許在家屬與校方的陪同下到台北市動保處說明。動保處救援隊長吳晉安表示，朱女坦承犯行，因「狗尿沾手」才一時情緒失控將狗重摔在地，也承認有踢狗舉動，儘管朱女犯下無心之過、深感歉意，但仍要負法律責任。

李姓飼主在《Dcard》上指控，6月30日她把愛犬「愛寶（Kiwi）」借給朱女，但Kiwi卻是健康出門「重傷」回家，她詢問朱女發生什麼事，朱女一開始還騙說是社區大狗衝向他們所以跌倒了，後來又說是因轉彎摔車才受傷，令飼主質疑朱女說話的可信度，且第一時間沒送Kiwi去醫院造成延誤治療，加上狗的治療費龐大，飼主決定報案處理。

▲Kiwi多處瘀血、腹腔內出血、中度腦震盪以及敗血症，目前仍在重症治療中。（圖／翻攝自《Dcard》）

警方校閱監視器畫面發現，朱女抓著Kiwi胸背袋在空中甩呀甩，隨後便將Kiwi重摔在地，還狠扯牽繩、踹狗等，令飼主看了心痛難耐。然而，吳晉安表示，朱女前往動保處說明案情時稱，Kiwi可能沒被陌生人載過而感到害怕，於是在機車腳踏墊上大小便，同時朱女有提供另一段他們下機車走進社區中庭的監視影像。

吳晉安轉述，朱女原本將Kiwi抱在懷裡，但由於Kiwi身上有穢物，她才抓胸背袋拎著Kiwi，但Kiwi不斷掙扎，加上尿液沾到朱女手，才將Kiwi摔掉在地，Kiwi落地後又想往反方向跑回社區大門口，朱女才「出腳」怒踹，對此她深感抱歉，也說願意支付所有醫藥費。

吳晉安指出，朱女雖然無心造成這樣的結果，但在法律程序上，朱女有「故意」傷害狗狗行為，已違反《動保法》，而Kiwi還在住院中，目前無生命危險，仍需關注1到2週恢復情況，若Kiwi能康復將處朱女1.5萬至7.5萬元，若Kiwi有難以回復的傷害，可將朱女移送法辦，依法處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬以下罰金。

▼Kiwi後頸部有個非常深、疑似被咬的傷口。（圖／翻攝自《Dcard》）

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