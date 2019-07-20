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兒童夏假遊佛陀博物館AR+3D　新科技體驗收穫滿滿又愛台灣　

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▲博物館級的佛陀紀念館，7月以來已吸引數千位學童到佛館進行戶外教學。（圖／佛館紀念館提供）

▲博物館級的佛陀紀念館，7月以來已吸引數千位學童到佛館進行戶外教學。（圖／佛館紀念館提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

博物館級的佛陀紀念館，已成為許多兒童今年暑假最佳活動場所，7月以來已吸引數千位學童到佛館進行「三好生活教育」，體驗「美力台灣3D」，讓學童處處驚艷，收穫滿滿，學習到要如何愛台灣。

▲博物館級的佛陀紀念館，7月以來已吸引數千位學童到佛館進行戶外教學。（圖／佛館紀念館提供）

▲佛陀紀念館戶暑假戶外教學。

目前到佛陀紀念館的兒童，除佛光山桃園講堂、新竹法寶寺、員林講堂、大林講堂、台南講堂、慧慈寺、寶華寺、岡山講堂、屏東講堂、潮州講堂等兒童夏令營活動，與佛光山大慈育幼院所舉辦的「2019三好兒童快樂營」外，還有台中東興國小、屏東縣滿州國小、長樂國小、台南光華補習班等學校進行校外教學。

▲博物館級的佛陀紀念館，7月以來已吸引數千位學童到佛館進行戶外教學。（圖／佛館紀念館提供）

▲美力台灣3D體驗。

佛館副館長永融法師、教育推廣處主任滿慈法師及知客法師，分別於禮敬大廳二樓五觀堂、八道塔、七誡塔等處代表歡迎，並教導小朋友們生活中如何落實三好運動。他們分梯次至館內參觀，體驗繞塔修持，並至雙閣樓三樓佛館駐館藝術家工作室，體驗曲全立導演拍攝的「美力台灣3D」電影6分鐘精華版及AR科技體驗。

他們戴上特殊的3D眼鏡後，影像立刻變得立體又生動，驚呼連連。緊接著以平板或手機下載「美力台灣AR」APP，掃描AR專用圖片後，圖片馬上轉換成影片畫面，進入AR魔法世界，由於展場有25幅圖畫，就變成25個故事，透過故事人物現身說法，認識台灣即將失傳的傳統技藝及台灣之美，進一步愛台灣。

體驗結束後，小朋友們都迫及不待地想發表自己的想法；其中桃園講堂的一位小朋友看了AR影片後，表示學會環保；台南講堂的一位小朋友說學會珍惜資源。短短半小時的體驗，帶給學童們滿滿的歡樂及收穫，進而學習去珍惜台灣這塊美麗的土地。

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關鍵字：博物館,佛陀紀念館,兒童,暑假,三好生活教育,美力台灣3D

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