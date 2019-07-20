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往年潭子觀音菩薩成道日　整城辦流水席盛況如今已不再了

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▲潭子為紀念觀音菩薩得道日，舉辦公益路跑活動。（圖／台中市政府提供）

▲楊瓊瓔表揚路跑成績優異者。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

明天21日、農曆6月19日是觀音菩薩成道日，台中市潭子區提前在20日舉辦「2019第三屆潭子區觀音媽文化節」，近千人參與路跑，場面熱鬧，潭陽社區總體營造協會理事長張明欽表示，以往在觀音得道日這天，潭子絕大多數每個家庭都會辦流水席，連繫親朋好友，如今這種盛況早已不復見，只能透過文化活動凝聚感情。

▲潭子為紀念觀音菩薩得道日，舉辦公益路跑活動。（圖／台中市政府提供）

請繼續往下閱讀...

▲潭水亭路跑活動，起跑前民眾先熱身。（圖／台中市政府提供）

「2019第三屆潭子區觀音媽文化節」上午在立委洪慈庸、市議員徐瑄灃、運動局主秘吳國珉和潭陽社區總體營造協會理事長張明欽等人鳴槍下，宣告公益路跑開始，近千名老少選手一起向前跑，為潭子帶來活力與朝氣。

▲潭子為紀念觀音菩薩得道日，舉辦公益路跑活動。（圖／台中市政府提供）

▲潭水亭路跑活動吸引近千人參加。（圖／台中市政府提供）

副市長楊瓊瓔賽後到場頒發獎狀，期盼透過路跑，提高潭子能見度，讓熱愛運動的跑友們能享受潭子之美，未來市府也將持續促成潭子區觀音媽文化節系列活動。

張明欽表示，潭子區在農曆6月19日，也就是觀世音菩薩得道紀念這天，左鄰右舍都會設席宴客聯繫情感，但在九二一大地震後，這個傳統習俗逐年式微，因此希望透過辦理觀音媽文化節，用相聚交陪，熱絡地方。

地方人士表示，往年家家戶戶辦流水席宴請親朋好友的盛況，可說是空前絕後，整個潭子可說是不夜城，左鄰右舍擔心桌子沒坐滿，很沒面子，還到處拉朋友來吃，整城洋溢著豐衣足食的幸福感，如今除了九二一大地震之外，遷進潭子外來人增多，加上人情淡薄，這種辦桌風氣就消失了。

潭水亭觀音媽文化活動，現場還有38個別具特色的攤位，資深藝人方駿、百變天王梅東生也率領藝人團隊演出，晚上還有獎品豐富的摸彩，包含42吋液晶電視、3門電冰箱、微波爐等家電等，歡迎市民踴躍參與。

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