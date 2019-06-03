台中男酒駕載2女撞電桿、撞斷引導牌　車卡圍籬成廢鐵

▲台中潭子男酒駕自撞造成車頭全爛，讓早起上班民眾經過都看傻了。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

吳姓男駕駛開車搭載2名女性友人外出，6日凌晨5點行經潭子甘水路二段，吳男因喝多了精神恍惚，失控自撞電線桿、再往前衝撞路旁方向引導牌，因撞擊力道極大，車輛打滑到對向車道碰撞到鐵製圍籬才停下；警方表示，車上3人送往中國附醫救治，吳男經抽血酒測值達0.74毫克，全案訊後將依公共危險罪送辦。

▲▼吳男車輛衝撞後嚴重受損，最後碰撞到路旁鐵圍籬才停下。



潭子交通小隊長何永豐表示，27歲吳男開車搭載22歲蕭女、22歲羅女外出，3日清晨5點行經甘水路二段293號前道路，吳失控自撞電桿、再往前衝撞路旁方向導引指示牌，最後打滑碰撞路旁圍籬才停下，造成該車車頭嚴重毀損、副駕駛車門扭曲、擋風玻璃碎裂及安全氣囊爆開，車上3人分別手骨折、全身輕微擦挫傷，送醫後無生命危險，目前仍留院觀察中。

▲▼撞斷的方向導引指示牌橫倒在路旁。



現場汽車零件四散，遭撞斷基座的電線桿因上端有纜線連結尚未倒下，台電人員已趕赴現場查看受損情況；另遭撞斷的方向導引指示牌橫倒在路旁，路面上也清楚可見水泥留下的白色殘渣，讓不少民眾經過時都看傻了眼。

警方表示，吳男經抽血酒測值為0.74毫克，因目前仍在院治療中，待吳出院後會依規定處理，酒駕則依公共危險罪送辦。

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